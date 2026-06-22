Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thiếu nhi cả nước tranh tài, nuôi dưỡng khát vọng vươn xa

Thái Lâm

TPO - Hàng trăm thiếu nhi xuất sắc từ khắp mọi miền đất nước đã hội tụ tranh tài tại vòng chung kết toàn quốc chương trình 'Vươn cao ước mơ' và sân chơi 'Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới', lan tỏa tinh thần học tập, khát vọng cống hiến và bản lĩnh hội nhập của thế hệ măng non Việt Nam.

Trong khuôn khổ Festival Thiếu nhi toàn quốc lần thứ nhất - năm 2026, tại Lâm Đồng đã diễn ra vòng chung kết toàn quốc chương trình “Vươn cao ước mơ” năm học 2025 - 2026 và sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới” năm học 2025 - 2026.

Hơn 32.000 thiếu niên tham gia 'Vươn cao ước mơ'

Chương trình “Vươn cao ước mơ” năm nay thu hút 32.656 thiếu niên trên cả nước tham gia. Sau gần 6 tháng triển khai, Ban tổ chức đã lựa chọn 18 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng chung kết, chia thành 6 đội thi đại diện cho ba miền Bắc - Trung - Nam.

a7c00633.jpg
a7c00624.jpg
img-5914.jpg
Ban tổ chức đã lựa chọn 18 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng chung kết.

Không chỉ chia sẻ những ước mơ, hoài bão của bản thân, các đội thi còn xây dựng lộ trình, mục tiêu và giải pháp cụ thể để hiện thực hóa khát vọng trong tương lai. Qua đó, các em được rèn luyện kỹ năng lập kế hoạch, định hướng nghề nghiệp và phát triển năng lực cá nhân trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế.

Kết quả chung cuộc, đội Limitless Dreamers xuất sắc giành giải Nhất. Hai giải Nhì thuộc về các đội GEN-F và Fly High, Fly Far. Ba đội Dreamchasers, Tiny Stars và Action and Belief đoạt giải Ba.

Anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam cho biết: Điều quan trọng nhất mà chương trình mong muốn mang lại không chỉ là cơ hội để các em chia sẻ ước mơ, mà còn giúp các em biết đặt mục tiêu, xây dựng kế hoạch, rèn luyện năng lực và chuẩn bị hành trang cho tương lai. Hãy dám ước mơ lớn, dám đặt ra những mục tiêu cao hơn cho bản thân và kiên trì theo đuổi những điều tốt đẹp.

dsc07908.jpg
dsc07918.jpg
dsc07914.jpg
dsc07903.jpg
Anh Lê Hải Long - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương và anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam, trao giải cuộc thi .

Thiếu nhi Việt Nam tự tin hội nhập quốc tế

Cùng thời gian trên, vòng chung kết toàn quốc sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới” quy tụ 75 thí sinh xuất sắc nhất được tuyển chọn từ 38.258 em tham gia trên toàn quốc.

Các thí sinh được chia thành 15 đội thi, mang đến những phần thể hiện sinh động bằng tiếng Anh về văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam; đồng thời thể hiện kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, làm việc nhóm và tư duy hội nhập.

img-5921.jpg
img-5923.jpg
img-5922.jpg
75 thí sinh xuất sắc tham gia chung kết toàn quốc.

Theo Ban tổ chức, sân chơi được xây dựng nhằm tạo môi trường để thiếu nhi rèn luyện ngoại ngữ, nâng cao kỹ năng số và chuẩn bị hành trang trở thành những công dân toàn cầu mang đậm bản sắc Việt Nam.

Tại vòng chung kết, anh Lê Anh Quân cho rằng: Việc học ngoại ngữ không chỉ giúp các em giao tiếp tốt hơn mà còn góp phần hình thành tư duy toàn cầu, khả năng hội nhập và sự tự tin để giới thiệu với bạn bè quốc tế về đất nước, con người Việt Nam.

“Hãy luôn tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc, không ngừng học tập, rèn luyện ngoại ngữ, kỹ năng số và năng lực hội nhập để trong tương lai có thể tự tin giới thiệu với bạn bè quốc tế về một Việt Nam hòa bình, thân thiện, giàu truyền thống và đang phát triển mạnh mẽ", anh Lê Anh Quân gửi gắm thông điệp.

nhi.jpg
nhat.jpg
khu-vuc.jpg
Ban Tổ chức trao giải cho các đội thi đạt giải.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 5 giải Nhất cho các đội The Little Ambassadors, The Thang Long Echoes, The Little Green Ambassadors, Dream Catchers và Peace Stars Team; đồng thời trao 5 giải Nhì và 5 giải Ba cho các đội thi xuất sắc.

Chung kết toàn quốc chương trình “Vươn cao ước mơ”và sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới” diễn ra trong khuôn khổ Festival Thiếu nhi toàn quốc lần thứ I năm 2026 diễn ra tại tỉnh Lâm Đồng. Với chủ đề "Thiếu nhi Việt Nam mừng Đại hội Đoàn", cuộc thi nhằm lan tỏa tinh thần học tập, khát vọng cống hiến và bản lĩnh hội nhập của thế hệ măng non Việt Nam.

Thái Lâm
#thiếu nhi cả nước tranh tài #khát vọng #hội nhập #bản lĩnh #Vươn cao ước mơ #Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới #Lâm Đồng #Festival Thiếu nhi toàn quốc lần thứ nhất - năm 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe