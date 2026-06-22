Thiếu nhi cả nước tranh tài, nuôi dưỡng khát vọng vươn xa

TPO - Hàng trăm thiếu nhi xuất sắc từ khắp mọi miền đất nước đã hội tụ tranh tài tại vòng chung kết toàn quốc chương trình 'Vươn cao ước mơ' và sân chơi 'Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới', lan tỏa tinh thần học tập, khát vọng cống hiến và bản lĩnh hội nhập của thế hệ măng non Việt Nam.

Trong khuôn khổ Festival Thiếu nhi toàn quốc lần thứ nhất - năm 2026, tại Lâm Đồng đã diễn ra vòng chung kết toàn quốc chương trình “Vươn cao ước mơ” năm học 2025 - 2026 và sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới” năm học 2025 - 2026.

Hơn 32.000 thiếu niên tham gia 'Vươn cao ước mơ'

Chương trình “Vươn cao ước mơ” năm nay thu hút 32.656 thiếu niên trên cả nước tham gia. Sau gần 6 tháng triển khai, Ban tổ chức đã lựa chọn 18 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng chung kết, chia thành 6 đội thi đại diện cho ba miền Bắc - Trung - Nam.

Ban tổ chức đã lựa chọn 18 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng chung kết.



Không chỉ chia sẻ những ước mơ, hoài bão của bản thân, các đội thi còn xây dựng lộ trình, mục tiêu và giải pháp cụ thể để hiện thực hóa khát vọng trong tương lai. Qua đó, các em được rèn luyện kỹ năng lập kế hoạch, định hướng nghề nghiệp và phát triển năng lực cá nhân trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế.

Kết quả chung cuộc, đội Limitless Dreamers xuất sắc giành giải Nhất. Hai giải Nhì thuộc về các đội GEN-F và Fly High, Fly Far. Ba đội Dreamchasers, Tiny Stars và Action and Belief đoạt giải Ba.

Anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam cho biết: Điều quan trọng nhất mà chương trình mong muốn mang lại không chỉ là cơ hội để các em chia sẻ ước mơ, mà còn giúp các em biết đặt mục tiêu, xây dựng kế hoạch, rèn luyện năng lực và chuẩn bị hành trang cho tương lai. Hãy dám ước mơ lớn, dám đặt ra những mục tiêu cao hơn cho bản thân và kiên trì theo đuổi những điều tốt đẹp.

Anh Lê Hải Long - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương và anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam, trao giải cuộc thi .

Thiếu nhi Việt Nam tự tin hội nhập quốc tế

Cùng thời gian trên, vòng chung kết toàn quốc sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới” quy tụ 75 thí sinh xuất sắc nhất được tuyển chọn từ 38.258 em tham gia trên toàn quốc.

Các thí sinh được chia thành 15 đội thi, mang đến những phần thể hiện sinh động bằng tiếng Anh về văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam; đồng thời thể hiện kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, làm việc nhóm và tư duy hội nhập.

75 thí sinh xuất sắc tham gia chung kết toàn quốc.

Theo Ban tổ chức, sân chơi được xây dựng nhằm tạo môi trường để thiếu nhi rèn luyện ngoại ngữ, nâng cao kỹ năng số và chuẩn bị hành trang trở thành những công dân toàn cầu mang đậm bản sắc Việt Nam.

Tại vòng chung kết, anh Lê Anh Quân cho rằng: Việc học ngoại ngữ không chỉ giúp các em giao tiếp tốt hơn mà còn góp phần hình thành tư duy toàn cầu, khả năng hội nhập và sự tự tin để giới thiệu với bạn bè quốc tế về đất nước, con người Việt Nam.

“Hãy luôn tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc, không ngừng học tập, rèn luyện ngoại ngữ, kỹ năng số và năng lực hội nhập để trong tương lai có thể tự tin giới thiệu với bạn bè quốc tế về một Việt Nam hòa bình, thân thiện, giàu truyền thống và đang phát triển mạnh mẽ", anh Lê Anh Quân gửi gắm thông điệp.

Ban Tổ chức trao giải cho các đội thi đạt giải.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 5 giải Nhất cho các đội The Little Ambassadors, The Thang Long Echoes, The Little Green Ambassadors, Dream Catchers và Peace Stars Team; đồng thời trao 5 giải Nhì và 5 giải Ba cho các đội thi xuất sắc.