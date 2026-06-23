Hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII: Hiến kế gửi Đoàn: Muốn đi xa phải làm chủ dữ liệu

TPO - Trước thềm Đại hội Đoàn XIII, cán bộ Đoàn - Hội tỉnh Lâm Đồng gửi gắm nhiều kỳ vọng vào những quyết sách mang tính đột phá nhằm xây dựng lớp thanh niên Việt Nam. Trong đó, việc khơi dậy tinh thần tiên phong, thúc đẩy chuyển đổi số và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo được xem là những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ mới.

Xây dựng lớp thanh niên Việt Nam có lý tưởng, bản lĩnh

Chị Trần Diệp Mỹ Dung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Trưởng Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng bày tỏ niềm tin sâu sắc vào thành công của Đại hội Đoàn lần thứ XIII.

Chị Trần Diệp Mỹ Dung.



Theo chị Dung, điều được kỳ vọng nhất là những quyết sách mang tính đột phá nhằm xây dựng lớp thanh niên Việt Nam có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, tri thức, kỹ năng số và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và sự phát triển nhanh của khoa học - công nghệ, thanh niên đang đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức. Vì vậy, những định hướng lớn được đại hội xác lập sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo môi trường để thanh niên phát huy năng lực, khẳng định vai trò xung kích trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tiếp lửa bản lĩnh cho thanh niên Việt Nam

Chị H'Hồng - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng khoá I kỳ vọng, Đại hội Đoàn lần thứ XIII sẽ mang đến một tầm nhìn chiến lược cho công tác Đoàn trong giai đoạn mới.

Chị H'Hồng - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng khoá I.

Theo chị H'Hồng, thanh niên Việt Nam cần tiếp tục được khơi dậy bản lĩnh, ý chí vươn lên và tinh thần đoàn kết trong mọi tầng lớp thanh niên. Từ thực tiễn hoạt động tại địa phương, tuổi trẻ Lâm Đồng đang từng bước thích ứng với những yêu cầu mới của thời đại số.

"Nhiều mô hình chuyển đổi số, hoạt động tình nguyện gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới đã cho thấy khả năng tiếp cận nhanh với những xu thế phát triển hiện đại của thanh niên. Đó cũng là nền tảng để tuổi trẻ địa phương tự tin bước vào nhiệm kỳ mới với tinh thần tiên phong và khát vọng cống hiến", chị H'Hồng chia sẻ.

Muốn đi xa phải làm chủ dữ liệu

Theo anh Lưu Lập Đức - Phó Chủ nhiệm Mạng lưới Lương Định Của Trung ương Đoàn, Ủy viên Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, thanh niên Việt Nam muốn khởi nghiệp nông nghiệp số cần xây dựng tư duy "nông dân công nghệ", kết hợp kinh nghiệm sản xuất với khả năng ứng dụng công nghệ và dữ liệu.

Các dự án nên tập trung vào những lĩnh vực tạo giá trị gia tăng như nông nghiệp chính xác, truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử chuyên biệt và ứng dụng AI trong sản xuất.

Anh Lưu Lập Đức - Phó Chủ nhiệm Mạng lưới Lương Định Của Trung ương Đoàn, Ủy viên Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.

Để giải pháp trên thực sự đi vào đời sống, anh Đức đặt kỳ vọng rất lớn vào những quyết sách và hành động thực chất của tổ chức Đoàn trong nhiệm kỳ mới; thảo luận và thúc đẩy việc xây dựng các "Không gian đổi mới sáng tạo nông nghiệp số" tại các địa phương, nhằm kết nối thanh niên nông thôn với đội ngũ chuyên gia công nghệ và nông nghiệp hàng đầu.

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn cần chủ trì các chương trình đào tạo chuyên sâu theo hướng "cầm tay chỉ việc", trang bị cho thanh niên từ kỹ năng quản trị dữ liệu đến năng lực xây dựng thương hiệu nông sản trên không gian số.