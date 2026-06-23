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Lắng nghe tiếng nói của thanh niên Lạng Sơn

Anh Trọng

TPO - Ngày 22/6/2026, tỉnh đoàn Lạng Sơn đã tổ chức đã thành công hội nghị “Lắng nghe tiếng nói của thanh niên” năm 2026. Hội nghị đã thu thập hàng trăm ý kiến thiết thực từ thanh niên về khởi nghiệp, chuyển đổi số, du lịch cộng đồng, góp phần định hướng hành động cụ thể cho tuổi trẻ Lạng Sơn.

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Hội nghị “Lắng nghe tiếng nói của thanh niên” năm 2026 diễn ra trong ngày 22/6.

Phát biểu tại hội nghị với sự có mặt của 132 đại biểu là cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên từ 9 xã trong huyện cùng đại diện các sở, ngành và lãnh đạo địa phương, anh Đoàn Thành Công - Bí thư Tỉnh đoàn Lạng Sơn nhấn mạnh, mục tiêu cốt lõi của hội nghị là lắng nghe chân thực, kịp thời những tâm tư, nguyện vọng, ý kiến đóng góp của thanh niên, từ đó định hướng, tạo điều kiện thuận lợi nhất để tuổi trẻ Lạng Sơn phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số mạnh mẽ.

Hội nghị đã diễn ra sôi nổi với phần báo cáo kết quả công tác Đoàn 6 tháng đầu năm 2026. Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức hơn 1.200 hoạt động tuyên truyền, giáo dục; thành lập trên 200 đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ bầu cử; triển khai 124 công trình, phần việc thanh niên; huy động hàng nghìn lượt đoàn viên tham gia xóa nhà tạm, bảo vệ môi trường và hỗ trợ cộng đồng. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn cũng đạt kết quả tích cực với hơn 6.800 thanh niên được kết nạp và hàng trăm đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng.

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Các gian hàng truyền thống được trưng bày, giới thiệu tại hội nghị.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu thanh niên đã thẳng thắn đóng góp ý kiến tập trung vào các nhóm vấn đề then chốt: việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp; hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng và sản phẩm OCOP; chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI); bảo vệ môi trường, cải cách hành chính; phát triển kinh tế gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn. Nhiều ý kiến thiết thực đề xuất giải pháp tiếp cận vốn, nâng cao kỹ năng số, mở rộng thị trường, đào tạo nghề và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống.

Kết thúc hội nghị, các đại biểu thống nhất cao việc tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thanh niên, biến ý kiến thành hành động cụ thể. Hội nghị “Lắng nghe tiếng nói của thanh niên” năm 2026 không chỉ thành công về mặt tổ chức mà còn khẳng định vai trò cầu nối giữa tổ chức Đoàn với thanh niên, góp phần xây dựng thế hệ trẻ Lạng Sơn giàu lòng yêu nước, có ý chí vươn lên, sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển bền vững của quê hương.

Anh Trọng
#Lạng sơn #Tỉnh Đoàn Lạng Sơn #Thanh niên #lập nghiệp #hội nghị

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