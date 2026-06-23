Đại úy Nguyễn Cao Cường, nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh hướng về Đại hội Đoàn XIII

TPO - Khoác màu áo thanh niên và màu áo Công an nhân dân, những người trẻ tiêu biểu như Đại úy Nguyễn Cao Cường, nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Đại úy Trần Vĩnh Chiến cùng gửi gắm tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII niềm tin, và lời hứa dù ở vị trí công tác nào, thi đấu hay đấu tranh phòng, chống tội phạm đều lấy sự bình yên của Nhân dân và vinh quang Tổ quốc làm mục tiêu phấn đấu.

Đại úy Nguyễn Cao Cường - Phó trưởng Công an phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai, Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2024:

Tuổi trẻ 2 màu áo nguyện "đi đầu"

Mang hai màu áo - màu áo xanh thanh niên và màu áo lực lượng Công an nhân dân, tuổi trẻ Công an hôm nay càng ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm tiên phong trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Hưởng ứng tinh thần Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, chúng tôi mang theo khát vọng cống hiến, tinh thần bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm hành động vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, thanh niên Công an nhân dân nguyện phát huy vai trò xung kích trên mọi mặt trận: Đi đầu trong chuyển đổi số, cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ; chủ động bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; gần dân, sát dân, lắng nghe Nhân dân và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Đại úy Nguyễn Cao Cường - Phó trưởng Công an phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai, Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2024.

Với chúng tôi, mỗi việc làm thiết thực, mỗi thủ tục được giải quyết nhanh hơn, mỗi địa bàn được giữ vững bình yên, mỗi niềm tin của người dân được vun đắp chính là thước đo của sự cống hiến. Sự hài lòng, tin yêu và ủng hộ của Nhân dân là động lực lớn nhất để mỗi cán bộ, chiến sĩ, nhất là đoàn viên, thanh niên Công an nhân dân không ngừng học tập, rèn luyện, đổi mới và trưởng thành.

Tuổi trẻ Công an nhân dân nguyện tiếp tục viết tiếp truyền thống vẻ vang của lực lượng, xứng đáng là những chiến sĩ “bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”; sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần, Nhân dân gọi tên.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh - Vận động viên Đội Bắn súng Công an nhân dân; Đội tuyển quốc gia Việt Nam; Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024:

Hành trình của kỷ luật, bản lĩnh và ý chí

Là vận động viên của Đội Bắn súng Công an nhân dân và Đội tuyển quốc gia Việt Nam, tôi hiểu rằng phía sau mỗi thành tích không chỉ là khoảnh khắc đứng trên bục vinh quang, mà là cả một hành trình dài của kỷ luật, bản lĩnh, sự tập trung và ý chí vượt qua giới hạn của chính mình.

Trong thể thao thành tích cao, đặc biệt là bắn súng, chiến thắng đôi khi được quyết định bởi những khoảng cách rất nhỏ. Vì vậy, mỗi ngày tập luyện đều đòi hỏi sự kiên trì, nghiêm túc và tinh thần không được phép buông xuôi. Có những thời điểm áp lực rất lớn, nhưng màu cờ Tổ quốc trên ngực áo, niềm tin của đồng đội, thầy cô, huấn luyện viên và khát vọng được cống hiến cho đất nước luôn là động lực để tôi tiếp tục bước tiếp.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh - Vận động viên Đội Bắn súng Công an nhân dân; Đội tuyển quốc gia Việt Nam; Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024.

Từ hành trình của mình, tôi càng tin rằng tuổi trẻ không nhất thiết phải bắt đầu bằng những điều lớn lao. Điều quan trọng là dám đặt ra mục tiêu, dám rèn luyện mỗi ngày, dám đối mặt với khó khăn và bền bỉ đi đến cùng với lựa chọn của mình. Mỗi nỗ lực nghiêm túc hôm nay sẽ góp phần tạo nên giá trị tốt đẹp cho ngày mai.

Gửi tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, tôi mong rằng thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay sẽ luôn nuôi dưỡng ước mơ, giữ vững niềm tin, không ngại thử thách, không sợ thất bại; biết biến khát vọng thành hành động cụ thể, biến tình yêu Tổ quốc thành những việc làm thiết thực trong học tập, lao động, sáng tạo, rèn luyện và cống hiến.

Đại úy Trần Vĩnh Chiến - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024:

Lựa chọn sống có lý tưởng

Trên mặt trận đấu tranh với tội phạm ma túy, tôi đã chứng kiến không ít hiểm nguy, mất mát và cả những số phận bị cuốn vào vòng xoáy của tệ nạn. Mỗi chuyên án, mỗi cuộc đấu tranh không chỉ là nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho Nhân dân, mà còn là cuộc chiến để giữ gìn những giá trị tốt đẹp của gia đình, cộng đồng và xã hội.

Đại úy Trần Vĩnh Chiến - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhận Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024.

Chính từ thực tiễn ấy, tôi càng thấm thía rằng tuổi trẻ không chỉ là tuổi của ước mơ, hoài bão, mà còn là tuổi của bản lĩnh, trách nhiệm và sự lựa chọn. Lựa chọn sống có lý tưởng, lựa chọn đứng về phía điều đúng đắn, lựa chọn dấn thân vào những nơi khó khăn, nguy hiểm để góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Trong kỷ nguyên mới, khi đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, mỗi đoàn viên, thanh niên càng cần nuôi dưỡng lý tưởng đẹp, rèn luyện bản lĩnh chính trị, làm chủ tri thức, công nghệ và kỹ năng mới. Đặc biệt, người trẻ cần biết nói không với tệ nạn xã hội, chủ động lan tỏa lối sống lành mạnh, nhân văn; đồng thời sẵn sàng tham gia vào những việc khó, việc mới, những lĩnh vực đòi hỏi tinh thần tiên phong và trách nhiệm cao.





Hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, tôi mong rằng tuổi trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục giữ trong mình ngọn lửa cống hiến, không ngại gian khó, không né tránh thử thách. Khi mỗi người trẻ đều biết sống có ích, dám dấn thân và lựa chọn cống hiến, đất nước sẽ có thêm sức mạnh để bảo vệ bình yên, giữ gìn những giá trị tốt đẹp và vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển mới.

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