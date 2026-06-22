Hơn 1.500 người đồng diễn trong Ngày Quốc tế Yoga 2026

Trong sắc phục rực rỡ, 1.500 người đã cùng thực hiện màn đồng diễn giao thức Yoga phổ biến, tạo nên khung cảnh ấn tượng giữa không gian biển xanh, cát trắng của Cửa Lò, Nghệ An.

Học viện Yoga Việt Nam vừa phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức Chương trình Ngày Quốc tế Yoga 2026 với chủ đề “Hội tụ - Kết nối - Phát triển”, tại Quảng trường Bình Minh (phường Cửa Lò, Nghệ An).

Toàn cảnh chương trình.

Chương trình thu hút hơn 1.500 yogi, huấn luyện viên, giáo viên Yoga đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia. Chương trình trở thành một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Yoga có quy mô lớn được tổ chức tại khu vực Bắc Trung Bộ.

Tham dự chương trình có TS. Lê Doãn Hợp - nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn sự kiện; ông Đặng Quốc Tiến - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, thành viên Hội đồng Cố vấn chương trình; bà Deepa - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam; ông Manoj Thakur - Phó Chủ tịch Hiệp hội Yoga Trị liệu Châu Á - Thái Bình Dương; ông Đặng Hùng - Giám đốc Học viện Yoga Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức chương trình.

TS. Lê Doãn Hợp phát biểu tại chương trình.

Ngày Quốc tế Yoga được Liên Hợp Quốc công nhận từ năm 2014 và hiện đã trở thành sự kiện thường niên được tổ chức tại nhiều quốc gia trên thế giới. Qua nhiều năm phát triển tại Việt Nam, Yoga không chỉ là bộ môn thể thao được đông đảo người dân yêu thích mà còn trở thành cầu nối văn hóa, lan tỏa các giá trị nhân văn về sự hòa hợp, yêu thương và sẻ chia.

Phát biểu khai mạc chương trình, TS. Lê Doãn Hợp nhấn mạnh những giá trị thiết thực mà Yoga mang lại cho sức khỏe thể chất và tinh thần của con người. Theo ông, trong nhịp sống hiện đại với nhiều áp lực, Yoga ngày càng khẳng định vai trò là phương pháp rèn luyện hiệu quả, giúp nâng cao sức khỏe, giảm căng thẳng và hướng con người đến cuộc sống tích cực hơn.

Điểm nhấn của chương trình là màn đồng diễn Yoga.

Ông cũng kêu gọi người dân tích cực tham gia tập luyện thể dục, thể thao nói chung và Yoga nói riêng để nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng cộng đồng khỏe mạnh và hạnh phúc.

Điểm nhấn đặc biệt của Ngày Quốc tế Yoga 2026 tại Cửa Lò là màn đồng diễn giao thức Yoga phổ biến với sự tham gia của hơn 1.500 yogi. Trong sắc phục rực rỡ, các học viên đã cùng thực hiện những động tác đồng bộ, tạo nên khung cảnh ấn tượng giữa không gian biển xanh, cát trắng của Cửa Lò.

Màn đồng diễn của 1.500 người tại chương trình gây ấn tượng.

Trong khuôn khổ chương trình, Hiệp hội Yoga Trị liệu châu Á - Thái Bình Dương đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Đặng Hùng - Giám đốc Học viện Yoga Việt Nam giữ chức vụ Tổng Thư ký Hiệp hội Yoga Trị liệu châu Á - Thái Bình Dương. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, ghi nhận những đóng góp của Yoga Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển cùng phong trào Yoga khu vực.

Ban Tổ chức đã trao cờ lưu niệm và kỷ niệm chương cho đại diện các câu lạc bộ Yoga tham gia chương trình.

Chương trình không chỉ lan tỏa những giá trị tích cực của Yoga đến với cộng đồng mà còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Nghệ An nói chung và Cửa Lò nói riêng đến với du khách trong và ngoài nước.