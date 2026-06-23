Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII hiện đại hóa, chuyển đổi số mạnh mẽ

TPO - Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2029 ứng dụng công nghệ từ việc nghiên cứu tài liệu, điểm danh và biểu quyết. Đây là một trong những nội dung cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số toàn diện hoạt động của tổ chức Đoàn.

Trong hai ngày 24 – 25/6, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 20231 sẽ diễn ra với tinh thần hành động: “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”. Đại hội dự kiến 4 phiên làm việc.

Trailer chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII﻿. Clip: BTC

Một trong những điểm nhấn của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII là ứng dụng công nghệ, nhằm cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số toàn diện hoạt động của Đoàn. Đại hội tiếp tục triển khai mô hình “Đại hội không giấy tờ”. Toàn bộ tài liệu, điểm danh, biểu quyết tại Đại hội thực hiện qua ứng dụng di động để cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số toàn diện hoạt động của Đoàn.

Trao đổi với báo chí, anh Nguyễn Quốc Huy – Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn nhấn mạnh, Đại hội lần này được tổ chức theo hướng hiện đại và số hóa mạnh mẽ; đặc biệt theo tinh thần gọn, tiết kiệm, hiệu quả mà vẫn bảo đảm trọn vẹn các nội dung cốt lõi, đúng theo Điều lệ Đoàn.

Cụ thể, T.Ư Đoàn đã phối hợp với VNPT xây dựng một ứng dụng (app) Đại hội XIII trên cơ sở kế thừa, phát triển từ app Đại hội XII theo hướng thân thiện, dễ sử dụng và hiệu quả hơn. Toàn bộ chương trình, tài liệu của đại hội đều được đăng tải lên app. Các đại biểu thực hiện các thao tác nghiên cứu tài liệu, biểu quyết cho ý kiến các nội dung của Đại hội đều thực hiện trên app này với những cú chạm trên thiết bị thông minh di động. Việc điểm danh đại biểu và kiểm phiếu cũng đều sử dụng máy móc, công nghệ.

Đặc biệt, trên app Đại hội cũng thiết kế chuyên mục “Diễn đàn đại hội” để đại biểu có thể sớm nghiên cứu văn kiện, tài liệu, đóng góp ý kiến và trao đổi các nội dung liên quan từ trước khi Đại hội diễn ra. Đây là giải pháp nhằm tối ưu nền tảng số, tạo điều kiện để đại biểu tham gia sâu hơn vào quá trình chuẩn bị các quyết sách của đại hội.

Anh Nguyễn Quốc Huy chia sẻ tại chương trình họp báo thông tin về Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Bên cạnh đó, Đại hội cũng được thiết kế theo hướng hiện đại hóa. Các chương trình văn nghệ và triển lãm tại Đại hội đều ứng dụng công nghệ mạnh mẽ. Ngay cả quà tặng dành cho đại biểu cũng mang đậm dấu ấn công nghệ.

Đặc biệt, sức sáng tạo và tinh thần tiền phong, số hóa của Đại hội còn thể hiện qua 5 diễn đàn lớn, gắn liền với các vấn đề cấp thiết của đất nước. Trong đó, diễn đàn về “Phát huy vai trò tiên phong hành động của thanh niên trong khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo” là tâm điểm, nhằm hiện thực hóa khát vọng đưa thanh niên trở thành lực lượng nòng cốt trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền Đại hội được triển khai đồng bộ với nhiều hình thức phong phú với chiến dịch truyền thông đa nền tảng; phát hành avatar Facebook, mẫu CapCut, infographic, video ngắn; tiếp nhận ý kiến, kỳ vọng của đoàn viên, thanh niên thông qua chatbot.

Sau Đại hội, T.Ư Đoàn sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội; xây dựng bộ tài liệu và công cụ học tập; đồng thời kiểm tra, đánh giá việc triển khai Nghị quyết với mục tiêu đưa các nội dung của Đại hội nhanh chóng đi vào thực tiễn, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước.