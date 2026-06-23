Hiến kế gửi Đoàn: Đưa pháp luật đến gần người dân bằng công nghệ số

TPO - Bám sát Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nhiều tổ chức Đoàn trong Quân đội đã triển khai những mô hình, phần việc gắn với nhiệm vụ thực tiễn. Từ chuyển đổi số ở đơn vị phòng không, xây dựng môi trường tự quản trong nhà trường Quân đội đến tuyên truyền pháp luật nơi tuyến đầu biên giới, người trẻ áo lính đang góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng những hành động cụ thể.

Lan tỏa tinh thần sáng tạo từ “Chi đoàn số”

Theo Trung tá Nguyễn Hữu Túy - Bí thư Đoàn cơ sở Trung đoàn 224 (Sư đoàn 375, Quân chủng Phòng không - Không quân), thời gian qua, phong trào thi đua “3 tiên phong Quyết thắng” đã trở thành động lực để tuổi trẻ Trung đoàn 224 phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, điểm nhấn nổi bật là đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng môi trường khuyến khích nghiên cứu, sáng tạo trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN).

Từ yêu cầu thực tiễn của đơn vị kỹ thuật, chiến đấu, Đoàn cơ sở Trung đoàn đã triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, từng bước nâng cao kỹ năng số cho đoàn viên; đồng thời xây dựng mô hình “Chi đoàn số” phục vụ công tác quản lý, điều hành và tổ chức các hoạt động Đoàn.

Trung tá Nguyễn Hữu Túy.

Những mô hình này không chỉ giúp đoàn viên tiếp cận nhanh với các phương thức làm việc hiện đại mà còn tạo chuyển biến trong nhận thức về vai trò của chuyển đổi số đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Một trong những cách làm được tuổi trẻ đơn vị duy trì hiệu quả là thành lập “Câu lạc bộ Sáng tạo trẻ” - nơi cán bộ, ĐVTN trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học, đề xuất sáng kiến và cải tiến kỹ thuật phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cũng như công tác quản lý đơn vị. Từ môi trường này, nhiều ý tưởng đã được đưa vào ứng dụng thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

“Điều đáng mừng không chỉ là số lượng mô hình được triển khai mà còn là sự thay đổi trong tư duy của ĐVTN. Tinh thần dám nghĩ, dám làm, chủ động tiếp cận khoa học công nghệ ngày càng được phát huy. Đây là minh chứng cho hiệu quả của phong trào, đồng thời tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn đơn vị, góp phần xây dựng lớp thanh niên có bản lĩnh, tri thức và năng lực làm chủ công nghệ trong thời kỳ mới”, Trung tá Túy chia sẻ.

Xây dựng ý thức tự giác từ mô hình “5 có, 5 không”

Với tuổi trẻ Hệ 4 của Học viện Quân y, mô hình nổi bật được triển khai thời gian qua là “Thanh niên Hệ 4 học giỏi, rèn nghiêm, xung kích, sáng tạo” gắn với xây dựng phong cách quân nhân theo nội dung “5 có, 5 không”.

Theo Thượng úy Nguyễn Anh Quân - Bí thư Đoàn cơ sở Hệ 4, mô hình được xây dựng nhằm tạo chuyển biến thực chất trong học tập, rèn luyện và chấp hành kỷ luật của học viên.

Thượng úy Nguyễn Anh Quân.

Điểm khác biệt của mô hình là chuyển những yêu cầu về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật thành những tiêu chí cụ thể, ngắn gọn và dễ thực hiện. Nếu trước đây việc duy trì kỷ luật chủ yếu dựa vào kiểm tra, nhắc nhở thì nay trọng tâm được đặt vào xây dựng ý thức tự giác, tự quản của mỗi đoàn viên. Mục tiêu cuối cùng là giúp học viên biến yêu cầu của tổ chức thành nhu cầu tự thân trong quá trình học tập, công tác và rèn luyện.

Để mô hình đi vào thực chất, Đoàn cơ sở Hệ 4 đã tổ chức cho 100% đoàn viên đăng ký cam kết thực hiện; xây dựng các tổ, nhóm tự quản; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ Đoàn; đồng thời đưa kết quả thực hiện mô hình vào tiêu chí đánh giá, xếp loại đoàn viên hằng năm.

Theo Thượng úy Quân, mô hình không chỉ góp phần duy trì nền nếp chính quy mà còn tạo môi trường thuận lợi để học viên phát triển toàn diện; tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động tình nguyện, hiến máu nhân đạo và phong trào Tuổi trẻ sáng tạo. Đặc biệt, ý thức tự giác, tự quản, tự rèn luyện được nâng lên rõ rệt, góp phần xây dựng môi trường học tập và rèn luyện an toàn, lành mạnh cho những thầy thuốc quân y tương lai.

Đưa pháp luật đến gần người dân bằng công nghệ số

Đối với tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng được cụ thể hóa bằng những mô hình gắn chặt với đặc thù địa bàn biên giới. Nổi bật là mô hình “Tiếng loa Biên phòng và chuyển đổi số tuyên truyền pháp luật” cùng phong trào “Ngày thứ Bảy tình nguyện hướng về cơ sở”.

Theo Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Nguyễn Thùy Linh - Ủy viên BCH Chi đoàn Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn, xuất phát từ thực tế nhiều khu vực biên giới còn khó khăn trong tiếp cận thông tin, Đoàn thanh niên các đơn vị đã thành lập các tổ thanh niên xung kích biên soạn nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia...

Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Nguyễn Thùy Linh.

Bên cạnh hệ thống loa truyền thanh truyền thống, ĐVTN Biên phòng còn chủ động ứng dụng công nghệ số thông qua video, infographic, mã QR và các nhóm Zalo cộng đồng để truyền tải thông tin đến người dân nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Đại úy Linh chia sẻ, hiệu quả của mô hình không chỉ nằm ở việc mở rộng khả năng tiếp cận thông tin mà còn góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của nhân dân, giảm các hành vi vi phạm quy chế khu vực biên giới. Nhiều đoàn viên cũng tích cực sử dụng mạng xã hội để lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Biên phòng và tham gia đấu tranh với các thông tin sai trái, xấu độc trên không gian mạng.

Song hành với công tác tuyên truyền, phong trào “Ngày thứ Bảy tình nguyện hướng về cơ sở” cũng tiếp tục được duy trì với nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, vệ sinh môi trường, sửa chữa đường giao thông nông thôn, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng số…; góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó quân - dân và tạo nền tảng vững chắc cho nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.