Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII: Hiến kế gửi Đoàn: Lấy việc khó, việc mới làm thước đo bản lĩnh của thanh niên

TPO - Đối diện với những yêu cầu khắt khe của thời kỳ chuyển đổi số toàn diện và cải cách hành chính, tổ chức Đoàn và người trẻ không thể đứng trong vùng an toàn. Việc dám nhận việc khó, việc mới là trách nhiệm, thước đo cho bản lĩnh, năng lực và khát vọng cống hiến của thế hệ thanh niên trong kỷ nguyên mới.

Nâng tầm phong trào “3 trách nhiệm”

Hiến kế cho chặng đường phát triển mới của tổ chức Đoàn, trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031, chị Phan An Trang - Bí thư Đoàn thanh niên UBND TP. Cần Thơ nhìn nhận: Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng quản trị quốc gia, chuyển đổi số toàn diện và phát huy nguồn lực con người trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chị Phan An Trang – Bí thư Đoàn Thanh niên UBND TP. Cần Thơ.

Từ thực tiễn, chị An Trang mong muốn Đại hội XIII xác định rõ nét hơn vai trò của thanh niên trong việc tham gia xây dựng một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch và phục vụ Nhân dân.

“Tổ chức Đoàn cần tạo môi trường để cán bộ trẻ dám đề xuất ý tưởng mới, dám nhận việc khó, việc mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Phải xem đây là thước đo bản lĩnh, năng lực và tinh thần cống hiến của đoàn viên trong thời kỳ mới”, chị Trang nhấn mạnh.

Theo thủ lĩnh Đoàn UBND TP. Cần Thơ, giải pháp cốt lõi phải nâng tầm phong trào “3 trách nhiệm” (trách nhiệm với công việc, với Nhân dân và với sự phát triển của quê hương, đất nước) gắn chặt với yêu cầu chuyển đổi số, phát triển bền vững. Từ đó, mỗi công chức, viên chức trẻ sẽ đóng góp các sáng kiến cụ thể về cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data).

Để phong trào đi vào thực chất, chị Phan An Trang đề xuất, triển khai đồng bộ mô hình “3 liên kết”, gồm liên kết giữa tổ chức Đoàn với cấp ủy, chính quyền; liên kết giữa thanh niên khu vực công với doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và liên kết giữa đoàn viên với cộng đồng và người dân.

Ngoài ra, chị Trang kỳ vọng Trung ương Đoàn nghiên cứu, xây dựng mạng lưới trí thức trẻ tham mưu chính sách từ Trung ương đến cơ sở, chú trọng trang bị kỹ năng số, ngoại ngữ và năng lực quản trị hiện đại cho đội ngũ cán bộ Đoàn.

Làm mới nội dung tuyên truyền

Ở góc độ chuyển dịch phương thức tiếp cận giới trẻ trên không gian số, bạn Trần Trương Gia Bảo – Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Đại học Cần Thơ, Bí thư Đoàn khoa Khoa học Chính trị, Xã hội và Nhân văn (Gương mặt xuất sắc nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026) đặt vấn đề: Trước sự bùng nổ của truyền thông xã hội, tổ chức Đoàn không thể đứng ngoài cuộc mà phải chủ động thay đổi cách thức truyền tải thông tin.

Bạn Trần Trương Gia Bảo – Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Đại học Cần Thơ, Bí thư Đoàn khoa Khoa học Chính trị, Xã hội và Nhân văn.

Gia Bảo cho rằng, mỗi nền tảng mạng xã hội đều có "mã gene" và thị hiếu tiếp nhận riêng của người trẻ. Do đó, nội dung tuyên truyền giáo dục của Đoàn phải được làm mới hoàn toàn về hình thức thể hiện, ngôn ngữ và phương thức lan tỏa. Khi thông tin của Đoàn chạm đúng tần số, dung dị và gần gũi, các giá trị tốt đẹp mới dễ dàng thẩm thấu và tạo sức ảnh hưởng sâu rộng trong thanh niên.

Bên cạnh câu chuyện truyền thông, đại diện tuổi trẻ Đại học Cần Thơ kỳ vọng Đại hội XIII sẽ định hướng mạnh mẽ việc tích hợp chuyên môn vào các hoạt động phong trào.

“Mỗi lĩnh vực đào tạo, mỗi ngành nghề đều là một nguồn lực chất lượng cao. Khi Đoàn tạo được môi trường để phát huy thế mạnh chuyên môn của đoàn viên vào thực tiễn, hoạt động Đoàn vừa nâng chất, vừa tạo không gian cho người trẻ khẳng định vai trò là chủ thể sáng tạo, đóng góp giá trị thực chất cho cộng đồng”, Gia Bảo chia sẻ.

Các bạn trẻ Tây Đô tin tưởng rằng, với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII sẽ đề ra những quyết sách mang tính thời đại, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến. Qua đó để thanh niên Việt Nam tiếp tục là lực lượng xung kích trên mặt trận chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, cùng toàn Đảng, toàn dân đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh.