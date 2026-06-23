Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII: Hiến kế gửi Đoàn: Thắp sáng khát vọng tuổi trẻ bằng tinh thần ‘5 dám’ trong thời đại mới

TPO - “Đại hội XIII phải là dấu mốc thắp sáng lý tưởng, khơi nguồn khát vọng để mỗi đoàn viên tự tin mang trong mình ngọn lửa yêu nước và ý chí không ngừng vươn lên” - Đó là gửi gắm đầy tâm huyết của cán bộ Đoàn Trường Đại học Đồng Tháp hướng về ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước.

Khát vọng gắn liền với dấn thân

Là người trực tiếp đồng hành, dẫn dắt phong trào của các nhà giáo tương lai, chị Võ Thủy Tiên - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Đồng Tháp, Bí thư Đoàn Trường Sư phạm đặt trọn niềm tin vào khát vọng phát triển đất nước hùng cường trong thế hệ trẻ.

Chị Võ Thủy Tiên - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Đồng Tháp.

Theo chị Thủy Tiên, để hiện thực hóa khát vọng xây dựng một đất nước phồn vinh và hạnh phúc, mỗi đoàn viên, thanh niên cần phải luôn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, không ngừng rèn luyện và phát huy tinh thần "5 dám": Dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám dấn thân và dám chịu trách nhiệm trước những nhiệm vụ khó khăn của thời đại.

Chị Võ Thủy Tiên chia sẻ: “Mỗi hành động tích cực, mỗi công trình, sáng kiến hay đóng góp dù nhỏ bé, nếu xuất phát từ trái tim yêu nước và trách nhiệm công dân đều tạo nên sức mạnh cộng hưởng to lớn. Tuổi trẻ rất cần tổ chức Đoàn tiếp tục là "mái nhà chung" để bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, hun đúc bản lĩnh, đạo đức, đồng thời tạo ra môi trường thuận lợi nhất để người trẻ phát huy tối đa tài năng và sức sáng tạo phụng sự Tổ quốc."

Biến phong trào thành hành trình trải nghiệm ý nghĩa

Mang đến góc nhìn thực tế từ công tác Đoàn ở cơ sở, bạn Đặng Huệ Linh - Phó Bí thư Liên chi Đoàn Khoa Sư phạm Khoa học tự nhiên, Ủy viên BTV Đoàn Trường Sư phạm (Trường Đại học Đồng Tháp) hiến kế về việc nâng cao hiệu quả các phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ mới.

Theo Huệ Linh, tổ chức Đoàn muốn thu hút và tập hợp được thanh niên thì các mô hình hoạt động tại cơ sở phải không ngừng đổi mới, dịch chuyển theo hướng gần gũi, thiết thực và bắt trúng nhu cầu của người trẻ trong từng giai đoạn. Đoàn cần thay đổi tư duy, không biến hoạt động thành các phong trào hành chính bề nổi, mà phải thiết kế thành những hành trình trải nghiệm thực sự ý nghĩa.

Bạn Đặng Huệ Linh - Phó Bí thư Liên chi Đoàn Khoa Sư phạm Khoa học tự nhiên, Ủy viên BTV Đoàn Trường Sư phạm (Trường Đại học Đồng Tháp).

“Tôi mong mỗi hoạt động của Đoàn là nơi đoàn viên được lắng nghe, được chủ động đóng góp ý tưởng và cùng đồng hành trong suốt quá trình triển khai. Khi tổ chức Đoàn trao đi cơ hội và niềm tin, người trẻ sẽ tự khắc phát huy tinh thần chủ động, tạo nên những công trình có sức lan tỏa rộng lớn cho cộng đồng”, Đặng Huệ Linh nhìn nhận.

Nữ thủ lĩnh Đoàn cũng đề xuất trong nhiệm kỳ mới, Trung ương Đoàn cần đặc biệt quan tâm đến việc kết nối, nhân rộng các mô hình hay cách làm hiệu quả từ cơ sở, từ đó tạo ra sự phát triển đồng đều, cộng hưởng sức mạnh cho toàn bộ tổ chức Đoàn.

Hướng về ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước, thế hệ trẻ Đất Sen Hồng đặt kỳ vọng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII sẽ mở ra một chặng đường phát triển mới với những quyết sách đột phá, giàu tính thực tiễn. Đó sẽ là dấu mốc quan trọng để thắp sáng niềm tin, định hình một thế hệ thanh niên Việt Nam thời đại mới, vững vàng bản lĩnh, giàu tri thức và luôn sẵn sàng tiên phong viết tiếp những trang sử tự hào của dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình.