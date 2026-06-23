Chú rể Đồng Nai tự làm dàn tráp lễ độc lạ hỏi cưới cô gái cách nhà gần 200km

Cưới mối tình 4 năm, chú rể Đồng Nai tự tay làm dàn tráp lễ độc lạ để tạo điểm nhấn cho ngày vui của mình.

Loạt ảnh chụp dàn tráp lễ độc lạ tại một đám hỏi ở Lâm Đồng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng mới đây.

Khác với các tráp lễ thông thường, chú rể cùng nhà trai đem 5 tráp lễ được thiết kế độc đáo với hình thù rồng, phượng, voi, gà, ngựa đến nhà gái hỏi cưới.

Người dùng mạng để lại một số bình luận thú vị như: “Nhìn dàn tráp lễ, tôi nghĩ ngay đến lễ vật thách cưới ‘voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao’ trong truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh”; “Vừa độc đáo lại vừa dễ thương. Chú rể tâm huyết quá”...

Theo tìm hiểu, loạt ảnh thú vị được chụp trong đám hỏi của Khắc Tiến (SN 2000, phường Minh Hưng, tỉnh Đồng Nai) và Nguyệt Trinh (SN 2003, quê Lâm Đồng). Đám hỏi và đám cưới của anh cùng được tổ chức vào ngày 13/6 vừa qua.

Vợ chồng Khắc Tiến trong đám hỏi.

Khắc Tiến chia sẻ, anh có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực giải trí nên muốn ngày vui của mình có gì đó độc lạ và đáng nhớ.

Để tạo điểm nhấn, anh quyết định tự tay thiết kế dàn tráp cưới độc đáo với ý tưởng dựa trên lễ vật thách cưới trong truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh (voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao).

Tránh việc di chuyển đường xa khiến tráp lễ hư hỏng, trước đám hỏi vài ngày, Tiến đã về Lâm Đồng để hai vợ chồng cùng nhau làm tráp lễ. Anh thiết kết 5 tráp, trong đó có 2 tráp rồng phượng, 3 tráp ngựa, gà, voi.

“Tráp lễ vẫn được làm từ những chất liệu thông thường như bánh kẹo, trái cây, hoa tươi... Riêng tạo hình các con vật thì được làm từ xốp. Vợ chồng tôi tỉa, gọt, tạo màu, sau đó gắn lên tráp lễ”, Tiến chia sẻ.

Tráp lễ được thiết kế hình rồng, phượng, voi, gà...

Vào ngày lễ chính, chú rể và nhà trai vượt gần 200km đến nhà gái hỏi cưới. Đến nơi, đoàn nhà trai bê 5 tráp lễ đã chuẩn bị sẵn tiến vào nhà gái trao lễ và thực hiện các nghi thức tiếp theo.

“Nhiều vị khách lần đầu thấy dàn tráp lễ độc lạ thì khá bất ngờ. Trong màn chào hỏi, chúng tôi đã giải thích cho mọi người ý nghĩa phía sau 5 tráp lễ, mọi người đều thấy thú vị.

Bộ sính lễ do hai vợ chồng tự tay chuẩn bị với tất cả sự trân trọng và tâm huyết, lấy cảm hứng từ những lễ vật huyền thoại trong truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh. Từng chi tiết được chăm chút tỉ mỉ, không chỉ thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn gửi gắm lời cầu chúc cho cuộc sống hôn nhân viên mãn, sung túc và bền lâu”, Tiến chia sẻ.

Dàn tráp độc đáo khiến đám hỏi của chú rể Đồng Nai thêm ấn tượng.

Khắc Tiến và Nguyệt Trinh quen biết nhau khi cùng học tập và làm việc tại TPHCM. Họ đã có 4 năm tìm hiểu trước khi về chung một nhà. Sau tất cả, họ hạnh phúc khi có một hôn lễ đáng nhớ và có điểm nhấn.

Ảnh và video: NVCC

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