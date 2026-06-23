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Thế giới

Ukraine hứng đòn tập kích dồn dập của quân đội Nga

Minh Hạnh

TPO - Thiệt hại đã được ghi nhận trong các cuộc không kích của Nga nhằm vào Ukraine đêm qua, chính quyền địa phương cho biết. Thủ đô Kiev đã ban hành cảnh báo không kích, yêu cầu người dân tìm nơi trú ẩn vào sáng sớm 23/6.

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(Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, các cuộc tấn công đã được báo cáo ở Kiev, Sumy và Kharkiv.

Tính đến 8h ngày 23/6, lực lượng phòng không Ukraine đã phá hủy hoặc gây nhiễu 118 máy bay không người lái ở phía bắc, phía nam và phía đông của đất nước. 13 máy bay không người lái đã bị bắn hạ tại 11 địa điểm và mảnh vỡ rơi xuống tại ba địa điểm.

Cơ quan quân sự tỉnh Sumy cho biết, lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng sáu quả bom dẫn đường vào thành phố Sumy.

Trước đó, ngày 22/6, đã có báo cáo về tình trạng mất điện tại nhiều khu vực của Ukraine, bao gồm Sumy, Kharkiv, Mykolaiv, Chernihiv, cũng như các khu vực đã sáp nhập Nga nhưng Ukraine không công nhận là Zaporizhzhia, Donetsk và Kherson.

Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn, trong bối cảnh ông đang tìm kiếm sự ủng hộ từ các đồng minh phương Tây cho một thỏa thuận hòa bình, đồng thời thúc đẩy việc Ukraine được gia nhập Liên minh châu Âu (EU) một cách nhanh chóng.

Tiếng nổ vang lên ở Crimea

Tờ Pravda đưa tin, tiếng nổ vang lên ở Crimea vào đêm 22 rạng sáng 23/6, trong khi hàng loạt đám cháy bùng phát trên khắp bán đảo. Cầu Kerch cũng bị đóng cửa suốt đêm.

Nhóm giám sát Krymskyi Veter, trích dẫn dữ liệu hình ảnh vệ tinh, đã báo cáo các điểm cháy mới tại một kho dầu ở Kerch. Các đám cháy cũng được báo cáo ở lối vào Kerch và gần thị trấn Baherove, nơi đặt các vị trí phòng không S-300/S-400.

Chính quyền Nga hiện chưa bình luận về thông tin này.

Minh Hạnh
Reuters, Pravda
#Nga #Ukraine #Kiev #bom dẫn đường #không kích

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