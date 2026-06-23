Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cụ bà gần 100 tuổi phải đến phường làm thủ tục hành chính: Cán bộ chưa tinh tế khi giải thích

Trần Hoàng

TPO - Liên quan đến việc cụ bà gần 100 tuổi phải đến phường làm thủ tục hành chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công chi nhánh số 3, TP Hà Nội cho rằng, do cán bộ chưa tinh tế trong cách giải thích cho người dân, chứ không sai về quy trình.

Trao đổi với PV Tiền Phong, một chuyên gia tư vấn hành chính công cho biết, quy trình giải quyết thủ tục ủy quyền (chủ yếu là lĩnh lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội) cho người cao tuổi tại Hà Nội hiện được thực hiện theo quy định giới hạn thời hạn ủy quyền tối đa 12 tháng. Quy định này được áp dụng theo Luật Bảo hiểm xã hội.

Đối với người cao tuổi, người yếu thế, thành phố Hà Nội có chính sách hỗ trợ chứng thực chữ ký và lập hồ sơ ngay tại nhà.

Danh sách nhóm này được cập nhật qua tổ trưởng tổ dân phố, nơi sâu sát gần người dân nhất, sau đó tổ trưởng sẽ đăng ký thông tin đến tổ xung kích địa phương. "Nhiệm vụ này thuộc trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội, tuy nhiên khối lượng hồ sơ lớn nên đã chuyển giao vai trò này cho Trung tâm hành chính công thành phố", vị chuyên gia nói.

anh-man-hinh-2026-06-23-luc-142218.jpg
Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam phường Ngọc Hà

Đáng chú ý, giấy ủy quyền chỉ có thời hạn trong 1 năm. Ví dụ trường hợp hết hạn ủy quyền, người thân sẽ phải ra làm thủ tục lại từ đầu.

Trước đây giấy ủy quyền có thời hạn không xác định, trong một số trường hợp, người hưởng đã qua đời nhưng chưa được khai tử kịp thời, dẫn tới việc chi trả vẫn tiếp diễn và có thể phát sinh rủi ro trong quản lý. "Để giải quyết vấn đề này, cơ quan hành chính cần ban hành quy trình chuẩn (SOP) riêng về cách thức giải thích chính sách cho đối tượng đặc thù. Nhà nước cần hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hệ thống bảo hiểm cần tự động nhận diện và dừng chi trả, giảm bớt gánh nặng xác minh thủ công định kỳ 1 năm một lần cho cán bộ địa phương. Ngoài ra, cán bộ cần thay đổi cách ứng xử từ quản lý sang phục vụ một cách thành thục", vị chuyên gia nêu.

Nhìn nhận về sự việc này, một cán bộ Sở Tư pháp Hà Nội cho hay, cách xử lý của cán bộ với người dân, đặc biệt là người cao tuổi như vậy là chưa phù hợp. “Với những trường hợp người cao tuổi, sức khỏe yếu, đặc biệt là những người có công, cán bộ phải chủ động đến tận nhà để hỗ trợ giải quyết thủ tục".

Vị cán bộ cho biết thêm, thời gian qua, cán bộ cơ sở đang chịu áp lực công việc rất lớn, nhiều người làm việc đến tối muộn. Tuy nhiên, dù áp lực thế nào cũng không được để xảy ra những sơ suất như vậy. Vị này cũng cho biết, những trường hợp như vậy hiện nay ở Hà Nội không nhiều, bởi cán bộ đã được quán triệt, tập huấn rất nhiều.

Trong khi đó, đại diện Trung tâm Phục vụ hành chính công chi nhánh số 3, TP Hà Nội cho biết, bản chất hiện nay các cán bộ đang làm rất tốt nhiệm vụ phục vụ người cao tuổi. Các tổ xung kích của chi nhánh số 3 đã lan tỏa đến tận nhà người dân để phục vụ. "Trường hợp vừa qua là cán bộ chưa tinh tế trong cách giải thích cho người dân, chứ thực ra không sai về quy trình", vị này chia sẻ.

Vị đại diện cho biết việc xác minh năng lực nhận thức, khả năng thể hiện ý chí của người ủy quyền là cần thiết. Theo vị này, nếu người ủy quyền không bảo đảm khả năng nhận thức mà vẫn thực hiện ủy quyền, có thể phát sinh rủi ro trong việc quản lý, sử dụng khoản tiền được nhận thay.

Trước đó vào tối 22/6, mạng xã hội xôn xao với nội dung một tài khoản mạng xã hội đăng tải bài viết phản ánh về thái độ phục vụ công dân của một cán bộ tại Điểm phục vụ hành chính công phường Ngọc Hà (Hà Nội).

Theo nội dung chia sẻ, đầu giờ chiều cùng ngày, ông V.H đến Điểm phục vụ hành chính công phường Ngọc Hà làm thủ tục ủy quyền nhận lương thay cho mẹ là bà N.T.T.H (sinh năm 1929) do giấy ủy quyền trước đó đã hết hạn. Cụ bà H. là cán bộ tiền khởi nghĩa, gần 80 năm tuổi Đảng và hiện đã gần 100 tuổi.

Tại quầy tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực Tư pháp - Chứng thực thuộc Điểm phục vụ hành chính công phường Ngọc Hà, cán bộ tiếp nhận yêu cầu cụ bà H. phải trực tiếp có mặt.

Ông H. cho biết đã trình bày việc mẹ mình tuổi cao, sức yếu, không thể đến trụ sở phường. Sau đó, một nữ cán bộ hướng dẫn ông về nhà và sau 17h30 thực hiện cuộc gọi video qua ứng dụng Zalo để xác nhận thông tin. Ông đã thực hiện cuộc gọi đúng theo hướng dẫn. Tuy nhiên, khi nhìn thấy ông và mẹ qua màn hình điện thoại, nữ cán bộ không chào mà hỏi: Bà tỉnh không? Ông H. trả lời mẹ mình "lúc tỉnh lúc không", dù hiện nay bà vẫn có thể đọc được truyện bằng tiếng Pháp.

Sau đó, nữ cán bộ cho biết trường hợp này không thể thực hiện thủ tục ủy quyền. "Vì vậy, tôi đã mời chị đến nhà tôi cách phường có 200m, nhưng bị từ chối. Đồng thời, nữ cán bộ còn yêu cầu mời cả hai con ruột của bà phải lên phường để làm" - ông H. bức xúc.

Trần Hoàng
#Quy trình thủ tục hành chính cho người cao tuổi #Chính sách hỗ trợ và xác minh người cao tuổi #Chất lượng phục vụ cán bộ hành chính công #Vấn đề ủy quyền và quản lý hồ sơ dân cư #Cải thiện kỹ năng giao tiếp và ứng xử cán bộ #cụ bà 100 tuổi #UBND phường Ngọc Hà #Hành chính công số 3

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe