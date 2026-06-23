Cụ bà gần 100 tuổi phải đến phường làm thủ tục hành chính: Cán bộ chưa tinh tế khi giải thích

TPO - Liên quan đến việc cụ bà gần 100 tuổi phải đến phường làm thủ tục hành chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công chi nhánh số 3, TP Hà Nội cho rằng, do cán bộ chưa tinh tế trong cách giải thích cho người dân, chứ không sai về quy trình.

Trao đổi với PV Tiền Phong, một chuyên gia tư vấn hành chính công cho biết, quy trình giải quyết thủ tục ủy quyền (chủ yếu là lĩnh lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội) cho người cao tuổi tại Hà Nội hiện được thực hiện theo quy định giới hạn thời hạn ủy quyền tối đa 12 tháng. Quy định này được áp dụng theo Luật Bảo hiểm xã hội.

Đối với người cao tuổi, người yếu thế, thành phố Hà Nội có chính sách hỗ trợ chứng thực chữ ký và lập hồ sơ ngay tại nhà.

Danh sách nhóm này được cập nhật qua tổ trưởng tổ dân phố, nơi sâu sát gần người dân nhất, sau đó tổ trưởng sẽ đăng ký thông tin đến tổ xung kích địa phương. "Nhiệm vụ này thuộc trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội, tuy nhiên khối lượng hồ sơ lớn nên đã chuyển giao vai trò này cho Trung tâm hành chính công thành phố", vị chuyên gia nói.

Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam phường Ngọc Hà

Đáng chú ý, giấy ủy quyền chỉ có thời hạn trong 1 năm. Ví dụ trường hợp hết hạn ủy quyền, người thân sẽ phải ra làm thủ tục lại từ đầu.

Trước đây giấy ủy quyền có thời hạn không xác định, trong một số trường hợp, người hưởng đã qua đời nhưng chưa được khai tử kịp thời, dẫn tới việc chi trả vẫn tiếp diễn và có thể phát sinh rủi ro trong quản lý. "Để giải quyết vấn đề này, cơ quan hành chính cần ban hành quy trình chuẩn (SOP) riêng về cách thức giải thích chính sách cho đối tượng đặc thù. Nhà nước cần hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hệ thống bảo hiểm cần tự động nhận diện và dừng chi trả, giảm bớt gánh nặng xác minh thủ công định kỳ 1 năm một lần cho cán bộ địa phương. Ngoài ra, cán bộ cần thay đổi cách ứng xử từ quản lý sang phục vụ một cách thành thục", vị chuyên gia nêu.

Nhìn nhận về sự việc này, một cán bộ Sở Tư pháp Hà Nội cho hay, cách xử lý của cán bộ với người dân, đặc biệt là người cao tuổi như vậy là chưa phù hợp. “Với những trường hợp người cao tuổi, sức khỏe yếu, đặc biệt là những người có công, cán bộ phải chủ động đến tận nhà để hỗ trợ giải quyết thủ tục".

Vị cán bộ cho biết thêm, thời gian qua, cán bộ cơ sở đang chịu áp lực công việc rất lớn, nhiều người làm việc đến tối muộn. Tuy nhiên, dù áp lực thế nào cũng không được để xảy ra những sơ suất như vậy. Vị này cũng cho biết, những trường hợp như vậy hiện nay ở Hà Nội không nhiều, bởi cán bộ đã được quán triệt, tập huấn rất nhiều.

Trong khi đó, đại diện Trung tâm Phục vụ hành chính công chi nhánh số 3, TP Hà Nội cho biết, bản chất hiện nay các cán bộ đang làm rất tốt nhiệm vụ phục vụ người cao tuổi. Các tổ xung kích của chi nhánh số 3 đã lan tỏa đến tận nhà người dân để phục vụ. "Trường hợp vừa qua là cán bộ chưa tinh tế trong cách giải thích cho người dân, chứ thực ra không sai về quy trình", vị này chia sẻ.

Vị đại diện cho biết việc xác minh năng lực nhận thức, khả năng thể hiện ý chí của người ủy quyền là cần thiết. Theo vị này, nếu người ủy quyền không bảo đảm khả năng nhận thức mà vẫn thực hiện ủy quyền, có thể phát sinh rủi ro trong việc quản lý, sử dụng khoản tiền được nhận thay.

Trước đó vào tối 22/6, mạng xã hội xôn xao với nội dung một tài khoản mạng xã hội đăng tải bài viết phản ánh về thái độ phục vụ công dân của một cán bộ tại Điểm phục vụ hành chính công phường Ngọc Hà (Hà Nội).

Theo nội dung chia sẻ, đầu giờ chiều cùng ngày, ông V.H đến Điểm phục vụ hành chính công phường Ngọc Hà làm thủ tục ủy quyền nhận lương thay cho mẹ là bà N.T.T.H (sinh năm 1929) do giấy ủy quyền trước đó đã hết hạn. Cụ bà H. là cán bộ tiền khởi nghĩa, gần 80 năm tuổi Đảng và hiện đã gần 100 tuổi.

Tại quầy tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực Tư pháp - Chứng thực thuộc Điểm phục vụ hành chính công phường Ngọc Hà, cán bộ tiếp nhận yêu cầu cụ bà H. phải trực tiếp có mặt.

Ông H. cho biết đã trình bày việc mẹ mình tuổi cao, sức yếu, không thể đến trụ sở phường. Sau đó, một nữ cán bộ hướng dẫn ông về nhà và sau 17h30 thực hiện cuộc gọi video qua ứng dụng Zalo để xác nhận thông tin. Ông đã thực hiện cuộc gọi đúng theo hướng dẫn. Tuy nhiên, khi nhìn thấy ông và mẹ qua màn hình điện thoại, nữ cán bộ không chào mà hỏi: Bà tỉnh không? Ông H. trả lời mẹ mình "lúc tỉnh lúc không", dù hiện nay bà vẫn có thể đọc được truyện bằng tiếng Pháp.

Sau đó, nữ cán bộ cho biết trường hợp này không thể thực hiện thủ tục ủy quyền. "Vì vậy, tôi đã mời chị đến nhà tôi cách phường có 200m, nhưng bị từ chối. Đồng thời, nữ cán bộ còn yêu cầu mời cả hai con ruột của bà phải lên phường để làm" - ông H. bức xúc.