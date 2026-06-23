Phân luồng giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII

TPO - Công an TP Hà Nội tổ chức phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, diễn ra trong 2 ngày 24 - 25/6.

Trong các ngày từ ngày 24 - 25/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm, Hà Nội, diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội, Công an TP Hà Nội tổ chức phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện từ 7h30 đến 8h30, từ 10h30 đến 12h, từ 13h đến 14h30 và từ 16h đến 18h các ngày từ 24/6 đến 25/6.

Tạm cấm, hạn chế phương tiện một số tuyến đường phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh minh họa.

Các tuyến đường tạm cấm, hạn chế phương tiện:

Tạm cấm đối với các xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) và hạn chế đối với các phương tiện tham gia giao thông khác hoạt động trên một số tuyến đường: Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng (từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Vành đai III trên cao (từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại), Đường gom Đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến cầu vượt Tỉnh lộ 70).

Trong thời gian trên, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện vòng, tránh khu vực tạm cấm, hạn chế phương tiện như sau:​

Các phương tiện từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh,...) đi các tỉnh phía Bắc, Tây, Tây Bắc (Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang,...) di chuyển theo tuyến: cầu Thanh Trì - cao tốc Hà Nội, Bắc Giang - Quốc lộ 18 - đi các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên,... và ngược lại; hoặc các phương tiện từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh,...) đi các tỉnh phía Tây, Tây Bắc (Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên,...) di chuyển theo tuyến: cầu Thanh Trì - Đỗ Mười - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Phúc La - Văn Khê - Lê Trọng Tấn - Quốc lộ 6 - đi các tỉnh Phú Thọ, Sơn La,... và ngược lại.

Các phương tiện từ hướng đường Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long đi hướng Đại lộ Thăng Long: đi theo tuyến Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - Quốc lộ 32 - Tỉnh lộ 70 - đi Đại lộ Thăng Long và ngược lại.

Đối với các tuyến đường và phương tiện khác chấp hành theo Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND ngày 30/4/2026 của UBND thành phố Hà Nội sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 04/01/2026 của UBND thành phố Hà Nội quy định về hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội và các văn bản điều chỉnh khác của cơ quan có thẩm quyền.

Công an TP Hà Nội yêu cầu tất cả các phương tiện tham gia giao thông tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ và theo hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng; khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ phải khẩn trương chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.

Đề nghị Sở Xây dựng căn cứ vào thông báo phân luồng giao thông để chỉ đạo các đơn vị chức năng điều chỉnh lộ trình các tuyến xe khách, hạn chế hoạt động trên các tuyến đường theo nội dung thông báo.