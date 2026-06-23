Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lý do shipper, tài xế công nghệ, bán hàng online chưa vào diện đóng bảo hiểm bắt buộc

Luân Dũng

TPO - Thay vì bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động như lái xe công nghệ, shipper, bán hàng online, cộng tác viên, nhân viên đại lý bảo hiểm... sẽ thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với phương thức đóng linh hoạt.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về hồ sơ dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

Góp ý vào dự thảo, UBND TP Hải Phòng, Sở Nội vụ TP.HCM đề nghị mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, đặc biệt đối với khu vực lao động phi chính thức và lao động nền tảng số như lái xe công nghệ, shipper, bán hàng online.

Trong khi đó, Sở Nội vụ các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, UBND TP Đà Nẵng đề nghị nghiên cứu mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với các nhóm lao động khác, như hướng dẫn viên du lịch làm việc theo thời vụ, người lao động làm việc trên nền tảng số, nhân viên đại lý bảo hiểm, môi giới bất động sản…

236sip.jpg
Shipper, tài xế công nghệ chưa vào diện đóng bảo hiểm bắt buộc. (Ảnh minh họa)

Phản hồi, Bộ Nội vụ cho biết, người lao động không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như lái xe công nghệ, shipper, bán hàng online, cộng tác viên, nhân viên đại lý bảo hiểm... sẽ thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với phương thức đóng linh hoạt. Nhà nước cũng có nhiều chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện này.

Vì thế, những trường hợp trên khi chuyển từ tham gia bảo hiểm tự nguyện sang bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ không còn hưởng các chính sách hỗ trợ như tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mặt khác, phương thức đóng cũng không đảm bảo tính linh hoạt phù hợp với đối tượng tham gia.

Do vậy, cơ quan soạn thảo khẳng định, nội dung này chưa được tiếp thu vào sửa luật và đề nghị đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin để tăng khả năng tiếp cận đối với nhóm này.

Đề nghị hỗ trợ người có thu nhập thấp

Điểm đáng chú ý khác, một số tỉnh, thành cũng đề xuất hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện theo hướng linh hoạt về mức đóng, phương thức và thời điểm đóng nhằm tăng tính hấp dẫn và khả năng tham gia lâu dài của người lao động.

Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên đề xuất tiếp tục mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phù hợp với xu hướng phát triển thị trường lao động; có cơ chế hỗ trợ phù hợp để thu hút lao động khu vực phi chính thức. Cùng với đó, nghiên cứu bổ sung chính sách hỗ trợ đối với người lao động có thu nhập thấp, lao động thời vụ, lao động tự do.

Trả lời nội dung này, Bộ Nội vụ lý giải, bảo hiểm xã hội được xây dựng theo hướng đa tầng, trong đó trợ cấp hưu trí xã hội dành cho lao động không có khả năng đóng góp, tham gia vào quỹ bảo hiểm xã hội trong quá trình lao động.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 159 về mức hỗ trợ tiền đóng đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được điều chỉnh tăng so với trước.

Vì thế, Chính sách bảo hiểm xã hội đã được bao phủ đến người lao động khu vực phi chính thức và Nhà nước đã có hỗ trợ đối với người lao động thuộc khu vực phi chính thức, người có thu nhập thấp.

Luân Dũng
#bảo hiểm xã hội #shipper #tài xế công nghệ #lao động phi chính thức #bảo hiểm tự nguyện #Chính sách bảo hiểm #Bộ Nội vụ #shipper có được đóng bảo hiểm xã hội

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe