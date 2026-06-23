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Từ phát hiện sớm đến điều trị cá thể hóa: Hướng đi mới điều trị ung thư cổ tử cung

Hà Minh

TPO - Cùng một loại ung thư, cùng một giai đoạn bệnh nhưng mỗi người bệnh có thể cần một chiến lược điều trị khác nhau. Xu hướng cá thể hóa điều trị đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong ung thư học, giúp tối ưu hiệu quả điều trị đồng thời nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

Hai trường hợp ung thư cổ tử cung giai đoạn sớm vừa được điều trị tại Bệnh viện K là minh chứng rõ nét cho cách tiếp cận này.

Điều trị “đo ni đóng giày” cho từng người bệnh

Bác sĩ, TS. Đào Văn Tú, Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu (Bệnh viện K) cho biết, điều trị cá thể hóa không chỉ dựa trên chẩn đoán bệnh mà còn tính đến nhiều yếu tố như đặc điểm tổn thương, thể trạng, độ tuổi, nhu cầu sinh hoạt và mục tiêu điều trị của từng người bệnh.

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Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư cổ tử cung bằng robot.

Mới đây, Khoa Điều trị theo yêu cầu đã thực hiện thành công hai ca phẫu thuật nội soi robot cho người bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn sớm. Mặc dù cùng thuộc nhóm bệnh giai đoạn đầu, song mỗi trường hợp lại được lựa chọn một chiến lược điều trị riêng biệt.

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân Đ.T.T. (41 tuổi), đã có hai con, được phát hiện ung thư cổ tử cung giai đoạn tại chỗ trong một lần khám phụ khoa định kì. Tổn thương còn khu trú tại cổ tử cung, diện tổn thương rộng nhưng chưa có dấu hiệu xâm lấn.

Với mong muốn không chỉ điều trị khỏi bệnh mà còn nhanh chóng hồi phục để sớm trở lại công việc và sinh hoạt thường ngày, bệnh nhân được các bác sĩ chỉ định phẫu thuật qua đường âm đạo tự nhiên (vNOTES) với sự hỗ trợ của hệ thống Robot Da Vinci Xi.

Phương pháp này kết hợp ưu điểm của phẫu thuật qua đường âm đạo tự nhiên và công nghệ robot hiện đại, giúp hạn chế sang chấn thành bụng, giảm đau sau mổ và rút ngắn thời gian hồi phục. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, người bệnh sớm vận động và nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường.

Trong khi đó, bệnh nhân L.T.L. (62 tuổi) được chẩn đoán ung thư cổ tử cung giai đoạn IB1 với tổn thương khu trú tại cổ tử cung. Dù cũng thuộc nhóm ung thư giai đoạn sớm, mục tiêu điều trị ở trường hợp này có nhiều điểm khác biệt.

Bác sĩ, ThS. Nguyễn Văn Hà, Khoa Điều trị theo yêu cầu cho biết, bên cạnh việc loại bỏ hoàn toàn khối u, các bác sĩ còn đặc biệt chú trọng bảo tồn tối đa chức năng của các cơ quan vùng chậu, nhất là chức năng bàng quang và trực tràng sau phẫu thuật. Đồng thời, việc đánh giá chính xác tình trạng hạch đóng vai trò quan trọng trong xây dựng kế hoạch điều trị.

Để đáp ứng các mục tiêu này, ê-kíp đã thực hiện phẫu thuật robot cắt tử cung triệt căn bảo tồn thần kinh, kết hợp sinh thiết hạch cửa bằng chất đánh dấu huỳnh quang ICG và vét hạch theo chỉ định.

Công nghệ huỳnh quang ICG giúp nhận diện hệ thống dẫn lưu bạch huyết và các hạch cửa có nguy cơ di căn sớm, từ đó hỗ trợ đánh giá chính xác giai đoạn bệnh, đồng thời giảm nguy cơ tai biến và biến chứng trong quá trình điều trị.

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Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư cổ tử cung bằng robot.

Xu hướng điều trị ung thư hiện đại: Cá thể hóa và đa mô thức

TS. Đào Văn Tú cho biết cá thể hóa điều trị kết hợp với điều trị đa mô thức đang là xu hướng phát triển của ung thư học hiện đại.

Theo đó, quyết định điều trị không phụ thuộc vào một kĩ thuật cụ thể mà dựa trên sự phối hợp đồng bộ các nguồn lực chuyên môn nhằm mang lại hiệu quả điều trị tối ưu và chất lượng sống tốt nhất cho người bệnh.

“Robot, vNOTES hay bất kì công nghệ nào khác đều chỉ là công cụ. Điều quan trọng nhất vẫn là chẩn đoán chính xác, đánh giá đúng giai đoạn bệnh và cân nhắc toàn diện các yếu tố liên quan đến người bệnh để xây dựng chiến lược điều trị phù hợp nhất”, bác sĩ Nguyễn Văn Hà nhấn mạnh.

Các chuyên gia nhận định, sự phát triển của ngoại khoa ung thư hiện nay không chỉ nằm ở việc ứng dụng công nghệ hiện đại mà còn ở khả năng lựa chọn đúng mức độ điều trị cho từng người bệnh, bảo đảm cân bằng giữa hiệu quả điều trị và chất lượng sống lâu dài

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Tầm soát sớm mở ra nhiều cơ hội điều trị hiệu quả

Điểm chung của cả hai trường hợp trên là đều được phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm thông qua khám sức khỏe định kì.

Ung thư cổ tử cung là một trong những bệnh ung thư có thể phòng ngừa, tầm soát và điều trị hiệu quả nếu được phát hiện từ sớm. Việc chẩn đoán ở giai đoạn đầu không chỉ giúp nâng cao tỉ lệ điều trị khỏi mà còn tạo điều kiện để bác sĩ lựa chọn những phương pháp điều trị phù hợp, ít xâm lấn và tối ưu hơn cho từng người bệnh.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên duy trì khám phụ khoa định kì, đồng thời chủ động đi khám ngay khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như ra máu âm đạo bất thường, ra máu sau mãn kinh, đau vùng chậu kéo dài hoặc khí hư bất thường.

Tầm soát định kì và phát hiện sớm không chỉ giúp gia tăng cơ hội điều trị thành công mà còn là chìa khóa để người bệnh được tiếp cận các chiến lược điều trị cá thể hóa, phù hợp với tình trạng bệnh và nhu cầu riêng của mỗi người.

Hà Minh
#Điều trị cá thể hóa ung thư cổ tử cung #Ứng dụng công nghệ robot trong phẫu thuật #Phát hiện sớm và tầm soát ung thư cổ tử cung #Chiến lược điều trị đa mô thức #Bảo tồn chức năng vùng chậu trong phẫu thuật

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