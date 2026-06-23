Mega We Care và Fobic đồng hành xây dựng thói quen chăm sóc sức khỏe xương khớp cho công nhân VSIP Bình Dương

Trong bối cảnh tỷ lệ người lao động mắc các vấn đề về cơ xương khớp có xu hướng gia tăng do đặc thù công việc đứng lâu, mang vác nặng hoặc thực hiện các thao tác lặp đi lặp lại, việc chủ động chăm sóc sức khỏe đang trở thành nhu cầu thiết thực đối với lực lượng công nhân tại các khu công nghiệp.

Nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe cơ xương khớp cho người lao động

Hưởng ứng chiến dịch "Chủ động phòng bệnh – Vì một Việt Nam khỏe mạnh" do Bộ Y tế phát động, chương trình "Trao sức khỏe công nhân – Vì một Việt Nam khỏe mạnh" được triển khai tại Khu công nghiệp VSIP Bình Dương, mang đến nhiều hoạt động khám, tư vấn và tầm soát sức khỏe miễn phí cho người lao động.

Chương trình được tổ chức với sự phối hợp của các đơn vị chuyên môn cùng nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức về phòng bệnh, khuyến khích người lao động chủ động theo dõi và bảo vệ sức khỏe ngay từ sớm.

Công nhân được tư vấn chăm sóc sức khỏe xương khớp cùng sản phẩm Viên xương khớp Vương Hoạt.

Chung tay lan tỏa kiến thức chăm sóc sức khỏe xương khớp

Đồng hành cùng chương trình, Công ty Mega We Care Việt Nam phối hợp cùng Công ty TNHH Dược phẩm Fobic mang đến nhiều hoạt động truyền thông về chăm sóc hệ cơ xương khớp, góp phần giúp người lao động hiểu rõ hơn những nguy cơ tiềm ẩn từ thói quen lao động kéo dài và thiếu vận động hợp lý.

Theo đại diện doanh nghiệp, các vấn đề như đau mỏi vai gáy, đau lưng, đau khớp gối hay cứng khớp đang ngày càng phổ biến ở nhóm lao động làm việc trong môi trường công nghiệp. Việc phát hiện sớm và chủ động chăm sóc sức khỏe xương khớp có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì khả năng vận động và nâng cao chất lượng cuộc sống.

MC Nguyên Khang được đội ngũ chuyên gia tư vấn sản phẩm Viên xương khớp Vương Hoạt và Viên xương khớp Bách Niên Kiện tại trạm “Trao khoẻ xương khớp”

Thông qua việc đồng hành cùng chương trình, Công ty Mega We Care Việt Nam cũng như Công ty TNHH Dược phẩm Fobic mong muốn góp phần lan tỏa thông điệp chăm sóc sức khỏe chủ động, đồng thời giúp người lao động tiếp cận thêm nhiều thông tin hữu ích về bảo vệ hệ cơ xương khớp trong sinh hoạt và công việc hằng ngày.

TPBVSK Viên xương khớp Vương Hoạt và Viên xương khớp Bách Niên Kiện góp phần đa dạng giải pháp hỗ trợ chăm sóc sức khỏe

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm, Fobic hiện phát triển nhiều giải pháp hỗ trợ chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc dược liệu, trong đó có Viên xương khớp Vương Hoạt và Viên xương khớp Bách Niên Kiện – hai dòng sản phẩm hướng đến nhu cầu hỗ trợ chăm sóc hệ cơ xương khớp. Xu hướng sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược đang ngày càng được người tiêu dùng quan tâm trong việc chăm sóc sức khỏe lâu dài. Việc kết hợp chế độ sinh hoạt khoa học, vận động hợp lý cùng các giải pháp hỗ trợ phù hợp được xem là một trong những yếu tố góp phần duy trì hệ vận động khỏe mạnh.

Công nhân được tư vấn, trải nghiệm sản phẩm tại trạm “Trao khoẻ xương khớp”

Thông qua chương trình, Mega We Care phối hợp cùng Fobic giới thiệu đến người lao động các thông tin hữu ích và cần thiết liên quan đến chăm sóc sức khỏe cơ xương khớp, đồng thời chia sẻ những lưu ý trong việc xây dựng lối sống lành mạnh nhằm hạn chế nguy cơ gặp các vấn đề về xương khớp khi làm việc trong môi trường đặc thù.

Điểm đáng chú ý là sự tham gia của các huấn luyện viên aerobic, trực tiếp hướng dẫn người lao động thực hiện các bài tập ngắn gọn giúp giảm đau mỏi lưng, vai gáy, đau nhức xương khớp – những vấn đề phổ biến trong môi trường làm việc công nghiệp. Các bài tập được thiết kế dễ nhớ, dễ thực hiện, linh hoạt và phù hợp để áp dụng ngay tại nơi làm việc hoặc tại nhà. Thông qua hình thức “vừa thực hành – vừa tiếp cận kiến thức”, chương trình hướng tới việc giúp người lao động hình thành thói quen vận động hợp lý, cải thiện và duy trì sức khỏe cơ xương khớp về lâu dài.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, việc đồng hành cùng chương trình không chỉ là hoạt động truyền thông thương hiệu mà còn nằm trong định hướng phát triển gắn với trách nhiệm xã hội, hướng đến nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc sức khỏe chủ động.

Chung tay vì lực lượng lao động khỏe mạnh

Theo Ban Tổ chức, chương trình "Trao sức khỏe công nhân – Vì một Việt Nam khỏe mạnh" không chỉ mang đến cơ hội khám và tư vấn sức khỏe miễn phí mà còn góp phần xây dựng thói quen kiểm tra sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm các nguy cơ bệnh lý và nâng cao chất lượng sống cho người lao động.

Sự tham gia của các doanh nghiệp như Mega We Care và Fobic cùng các giải pháp hỗ trợ chăm sóc sức khỏe như Viên xương khớp Vương Hoạt và Viên xương khớp Bách Niên Kiện góp phần đa dạng hóa các hoạt động của chương trình, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ thông điệp "Chủ động phòng bệnh – Vì một Việt Nam khỏe mạnh".

Thông qua chuỗi hoạt động tại Khu công nghiệp VSIP Bình Dương, chương trình kỳ vọng tiếp tục nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe dự phòng, góp phần xây dựng lực lượng lao động khỏe mạnh, nâng cao năng suất lao động và hướng tới sự phát triển bền vững của cộng đồng.