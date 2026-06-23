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Thủ tướng bổ nhiệm Trung tướng Trương Mạnh Dũng làm Phó Tổng Tham mưu trưởng

Luân Dũng

TPO - Thủ tướng ký quyết định bổ nhiệm Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân khu 1 giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1118/QĐ-TTg ngày 22/6/2026 bổ nhiệm Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân khu 1 giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 22/6/2026.

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Trung tướng Trương Mạnh Dũng giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trung tướng Trương Mạnh Dũng tham gia Quân đội từ năm 1987. Trên các cương vị công tác, ông luôn khẳng định là một cán bộ có trình độ, năng lực, có kiến thức quân sự sâu rộng và phương pháp chỉ huy khoa học.

Từ tháng 1/2022, trên cương vị Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 1 và từ tháng 11/2023 là Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 12, ông Trương Mạnh Dũng đã cùng với Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo Quân đoàn hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Trung tướng Trương Mạnh Dũng đã có nhiều đóng góp trong xây dựng Quân đoàn 12 "tinh, gọn, mạnh", tiến lên hiện đại, luôn được cấp ủy các cấp, cán bộ, chiến sĩ toàn Quân đoàn kính trọng, học tập, noi theo.

Luân Dũng
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