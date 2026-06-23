Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nam sinh lao ra biển bơi hàng trăm mét cứu bé gái, từ chối tiền cảm ơn

Hoàng Nam

TPO - Nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ bãi biển, nam sinh lớp 12 ở Quảng Trị đã không ngần ngại lao mình xuống vùng nước xoáy, bơi hàng trăm mét để cứu một bé gái bị sóng cuốn xa bờ.

Ngày 22/6, UBND xã Cửa Tùng (Quảng Trị) cho biết, đang phối hợp với Trường THPT Cửa Tùng hoàn thiện hồ sơ đề nghị biểu dương, khen thưởng em Lê Đức Trung (SN 2009, trú thôn Liêm Công Tây, xã Cửa Tùng) vì hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước.

73c6a632-3ef1-4a33-86ba-583690d44e7f.png
Trung đã bơi hàng trăm mét để đưa được bé gái vào bờ.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 21/6, chị Phạm Thị Thương (SN 1985, trú phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) cùng gia đình đến vui chơi, tắm biển tại khu vực bãi biển Đá Nhảy.

Trong lúc người lớn đang nghỉ ngơi, hai con của chị Thương là N.Đ.N.P (SN 2015) và N.K.A (SN 2017) ra sát mép nước nô đùa. Chỉ ít phút sau, một con sóng lớn bất ngờ ập tới, cuốn cả hai cháu bé ra xa trong sự hoảng loạn của gia đình.

Thời điểm này, em Lê Đức Trung cùng người thân đang ngồi ăn uống tại khu vực nhà hàng ven biển thì nghe tiếng kêu cứu. Phát hiện hai cháu nhỏ đang chới với giữa biển, Trung cùng người nhà lập tức lao xuống ứng cứu.

Một cháu bé ở vị trí gần bờ hơn được người thân của Trung kịp thời đưa vào bờ an toàn. Riêng cháu N.K.A bị dòng nước xoáy cuốn ra xa từ 80-100m. Không kịp nghĩ ngợi, cũng chẳng kịp cởi bỏ quần áo, nam sinh lớp 12 lập tức lao xuống biển.

f0c4ccec-da47-493a-aad2-ac9e2f40f0dc.png
Trung đã kiệt sức sau khi trao bé gái cho người mẹ.

Vượt qua những đợt sóng mạnh và dòng chảy xiết, Trung tiếp cận được cháu bé đang kiệt sức rồi dìu nạn nhân bơi ngược dòng vào bờ. Sau khi đưa được cháu bé lên bãi cát an toàn, Trung gần như kiệt sức. “Lúc đưa em vào đến bờ, em mệt quá nên nôn ói liên tục, phải ngồi nghỉ một lúc mới hồi lại” - Trung kể.

Chứng kiến hai con thoát khỏi lưỡi hái tử thần, chị Thương xúc động ôm chầm lấy các con rồi tìm cách gửi tiền cảm ơn ân nhân. Tuy nhiên, Trung đã từ chối và cho rằng cứu người là việc mình nên làm.

Trở về Hà Tĩnh sau chuyến du lịch, chị Thương vẫn chưa hết bàng hoàng. Trên trang cá nhân, người mẹ đã đăng lời cảm ơn cùng những dòng chia sẻ đầy xúc động về hành động dũng cảm của nam sinh Quảng Trị.

“Thật sự giờ mẹ mới hoàn hồn. Một em trai tên Lê Đức Trung, học sinh Trường THPT Cửa Tùng, đã không ngần ngại lao ra biển cứu hai con tôi vào bờ an toàn. Rất cảm ơn cháu, cháu là người hùng của hai em” - chị Thương viết.

e829b4c2-27e7-491f-a3c8-f70f2fe485a7.png
Những dòng nhật ký đầy xúc động của bé gái.

Kèm theo bài đăng là những dòng nhật ký ngây ngô nhưng đầy cảm xúc của cháu N.K.A: “Đột nhiên sóng kéo cả hai anh em tôi ra ngoài xa. Hai anh liền nhảy xuống cứu chúng tôi vào bờ. Mẹ đã cho anh tiền nhưng anh không lấy. Cảm ơn các anh đã cứu chúng em”.

Hành động dũng cảm, nghĩa hiệp của nam sinh Lê Đức Trung đang nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng và chính quyền địa phương. Với gia đình chị Thương, Trung chính là “người hùng” đã mang hai đứa trẻ trở về từ lằn ranh sinh tử.

Hoàng Nam
#nam sinh lớp 12 #Lê Đức Trung #nghe tiếng kêu cứu #lao xuống biển #nghĩa hiệp #khen thưởng #Quảng Trị

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe