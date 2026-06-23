Nam sinh lao ra biển bơi hàng trăm mét cứu bé gái, từ chối tiền cảm ơn

TPO - Nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ bãi biển, nam sinh lớp 12 ở Quảng Trị đã không ngần ngại lao mình xuống vùng nước xoáy, bơi hàng trăm mét để cứu một bé gái bị sóng cuốn xa bờ.

Ngày 22/6, UBND xã Cửa Tùng (Quảng Trị) cho biết, đang phối hợp với Trường THPT Cửa Tùng hoàn thiện hồ sơ đề nghị biểu dương, khen thưởng em Lê Đức Trung (SN 2009, trú thôn Liêm Công Tây, xã Cửa Tùng) vì hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước.

Trung đã bơi hàng trăm mét để đưa được bé gái vào bờ.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 21/6, chị Phạm Thị Thương (SN 1985, trú phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) cùng gia đình đến vui chơi, tắm biển tại khu vực bãi biển Đá Nhảy.

Trong lúc người lớn đang nghỉ ngơi, hai con của chị Thương là N.Đ.N.P (SN 2015) và N.K.A (SN 2017) ra sát mép nước nô đùa. Chỉ ít phút sau, một con sóng lớn bất ngờ ập tới, cuốn cả hai cháu bé ra xa trong sự hoảng loạn của gia đình.

Thời điểm này, em Lê Đức Trung cùng người thân đang ngồi ăn uống tại khu vực nhà hàng ven biển thì nghe tiếng kêu cứu. Phát hiện hai cháu nhỏ đang chới với giữa biển, Trung cùng người nhà lập tức lao xuống ứng cứu.

Một cháu bé ở vị trí gần bờ hơn được người thân của Trung kịp thời đưa vào bờ an toàn. Riêng cháu N.K.A bị dòng nước xoáy cuốn ra xa từ 80-100m. Không kịp nghĩ ngợi, cũng chẳng kịp cởi bỏ quần áo, nam sinh lớp 12 lập tức lao xuống biển.

Trung đã kiệt sức sau khi trao bé gái cho người mẹ.

Vượt qua những đợt sóng mạnh và dòng chảy xiết, Trung tiếp cận được cháu bé đang kiệt sức rồi dìu nạn nhân bơi ngược dòng vào bờ. Sau khi đưa được cháu bé lên bãi cát an toàn, Trung gần như kiệt sức. “Lúc đưa em vào đến bờ, em mệt quá nên nôn ói liên tục, phải ngồi nghỉ một lúc mới hồi lại” - Trung kể.

Chứng kiến hai con thoát khỏi lưỡi hái tử thần, chị Thương xúc động ôm chầm lấy các con rồi tìm cách gửi tiền cảm ơn ân nhân. Tuy nhiên, Trung đã từ chối và cho rằng cứu người là việc mình nên làm.

Trở về Hà Tĩnh sau chuyến du lịch, chị Thương vẫn chưa hết bàng hoàng. Trên trang cá nhân, người mẹ đã đăng lời cảm ơn cùng những dòng chia sẻ đầy xúc động về hành động dũng cảm của nam sinh Quảng Trị.

“Thật sự giờ mẹ mới hoàn hồn. Một em trai tên Lê Đức Trung, học sinh Trường THPT Cửa Tùng, đã không ngần ngại lao ra biển cứu hai con tôi vào bờ an toàn. Rất cảm ơn cháu, cháu là người hùng của hai em” - chị Thương viết.

Những dòng nhật ký đầy xúc động của bé gái.

Kèm theo bài đăng là những dòng nhật ký ngây ngô nhưng đầy cảm xúc của cháu N.K.A: “Đột nhiên sóng kéo cả hai anh em tôi ra ngoài xa. Hai anh liền nhảy xuống cứu chúng tôi vào bờ. Mẹ đã cho anh tiền nhưng anh không lấy. Cảm ơn các anh đã cứu chúng em”.

Hành động dũng cảm, nghĩa hiệp của nam sinh Lê Đức Trung đang nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng và chính quyền địa phương. Với gia đình chị Thương, Trung chính là “người hùng” đã mang hai đứa trẻ trở về từ lằn ranh sinh tử.