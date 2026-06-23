Tiết lộ quà tặng đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Ngày 23/6, đoàn đại biểu các tỉnh, thành phố trên cả nước tụ hội về Thủ đô Hà Nội sẵn sàng tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Ngay khi tập kết, làm thủ tục check-in tại địa điểm theo kế hoạch của Ban Tổ chức, các đoàn đại biểu đã được phát quà tặng ý nghĩa của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.
Trong đó, có bộ tai nghe phiên dịch hỗ trợ hơn 100 ngôn ngữ; Huy hiệu Đại hội Đoàn; Áo xanh thanh niên; sổ tay và bút… nổi bật với biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc lần này.
Đặc biệt, bộ sách Đại hội gồm có cuốn “Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên Việt Nam 1925 – 2025”. Cuốn sách là sự tri ân và thể hiện tinh thần tiếp lửa cống hiến của các thế hệ đoàn viên, thanh niên hôm nay và mai sau.
Dịp này, Báo Tiền Phong trao tặng ấn phẩm đặc biệt với chủ đề “Sứ mệnh tiên phong” chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII và 101 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2026).
Trong hai ngày 24 – 25/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 sẽ diễn ra với tinh thần hành động: “Bản lĩnh tự cường – Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”.
Đại hội có sự tham dự của 786 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.
Đại hội dự kiến gồm 4 phiên. Đại hội có nhiệm vụ: Tổng kết, đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2026; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ XIII (2026 - 2031). Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XIII.