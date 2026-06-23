Tiết lộ quà tặng đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

TPO - Ngay khi tập kết, làm thủ tục check-in tại địa điểm theo kế hoạch của Ban Tổ chức, các đoàn đại biểu đã được phát quà tặng ý nghĩa từ Ban Tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Ngày 23/6, đoàn đại biểu các tỉnh, thành phố trên cả nước tụ hội về Thủ đô Hà Nội sẵn sàng tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Đại biểu cùng một số quà tặng ý nghĩa từ Đại hội.

﻿Ảnh: Xuân Tùng

Ngay khi tập kết, làm thủ tục check-in tại địa điểm theo kế hoạch của Ban Tổ chức, các đoàn đại biểu đã được phát quà tặng ý nghĩa của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Trong đó, có bộ tai nghe phiên dịch hỗ trợ hơn 100 ngôn ngữ; Huy hiệu Đại hội Đoàn; Áo xanh thanh niên; sổ tay và bút… nổi bật với biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc lần này.

Đặc biệt, bộ sách Đại hội gồm có cuốn “Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên Việt Nam 1925 – 2025”. Cuốn sách là sự tri ân và thể hiện tinh thần tiếp lửa cống hiến của các thế hệ đoàn viên, thanh niên hôm nay và mai sau.

Đại biểu với cuốn sách Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên Việt Nam. Ảnh: Xuân Tùng

Đại biểu với quà tặng lưu niệm ý nghĩa. Ảnh: Xuân Tùng

Đại biểu tìm hiểu thông tin từ sách Lịch sử Đoàn - quà tặng Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Dịp này, Báo Tiền Phong trao tặng ấn phẩm đặc biệt với chủ đề “Sứ mệnh tiên phong” chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII và 101 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2026).

Đại biểu nhận ấn phẩm Tiền Phong chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh: Xuân Tùng