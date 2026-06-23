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Sức khỏe

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Hơn 1.200 bệnh viện dùng AI để khám chữa bệnh

Thanh Hiền

TPO - Ngày 23/6, tại Đà Nẵng, Hội Tin học Y tế Việt Nam phối hợp cùng Báo Sức khỏe & Đời sống cùng các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo quốc tế “Chuyển đổi số Y tế và xây dựng Bệnh viện thông minh: Kinh nghiệm quốc tế và triển khai tại Việt Nam”.

Chương trình có sự tham gia của đại diện các Sở Y tế, bệnh viện khu vực miền Trung – Tây Nguyên cùng các chuyên gia công nghệ và y tế hàng đầu.

Các đại biểu tập trung vào các phiên tọa đàm: Triển khai EMR thực tế - Bài học từ các chương trình quy mô lớn; Chuyển đổi số Y tế ở Việt Nam lấy người bệnh làm trung tâm: Tồn tại, thách thức và giải pháp; Phát triển bệnh viện thông minh: Xây dựng bệnh viện kết nối của tương lai; Ứng dụng AI trong chăm sóc sức khỏe: Từ đổi mới đến tác động lâm sàng.

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Chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu của y tế hiện đại.

PGS.TS. Trần Quý Tường, Chủ tịch Hội Tin học Y tế Việt Nam nhìn nhận, chuyển đổi số y tế không chỉ là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý và khám chữa bệnh mà còn là quá trình thay đổi toàn diện phương thức vận hành, quản trị và cung cấp dịch vụ y tế nhằm phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Trong những năm qua, nhiều hệ thống quản lý, hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử, nền tảng khám chữa bệnh từ xa và các giải pháp số đã từng bước được triển khai, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và hiệu quả quản lý.

Tuy nhiên, vẫn còn sự chênh lệch về hạ tầng công nghệ giữa các địa phương; nguồn lực đầu tư còn hạn chế; việc chuẩn hóa dữ liệu chưa đồng bộ; năng lực nhân lực công nghệ thông tin còn chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đặc biệt, vấn đề bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân trong lĩnh vực y tế đang được xã hội hết sức quan tâm.

“Chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế đang được triển khai mạnh mẽ trên phạm vi cả nước. Đã có 1.238 bệnh viện bước đầu nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số trong hoạt động khám chữa bệnh, quản lý bệnh viện và hỗ trợ ra quyết định chuyên môn. Đây là nền tảng quan trọng để từng bước hình thành mô hình bệnh viện thông minh, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, tối ưu hóa quy trình vận hành, giảm tải cho đội ngũ y tế và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người bệnh”, PGS.TS. Trần Quý Tường chia sẻ.

Theo ông, để xây dựng thành công bệnh viện thông minh, cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số, chuẩn hóa dữ liệu y tế, bảo đảm an toàn thông tin, đồng thời đào tạo nguồn nhân lực có năng lực làm chủ các công nghệ mới.

Thanh Hiền
#bệnh viện #AI #chuyển đổi số #y tế #Đà Nẵng #để khám chữa bệnh

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