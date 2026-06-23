Xe vận tải hành khách theo hợp đồng phải chia sẻ dữ liệu với Bộ Công an

TPO - Từ ngày 1/1/2028, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng phải thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu về các nội dung của Hợp đồng vận tải hành khách trước khi thực hiện chuyến đi cho Bộ Công an (Cục Cảnh sát giao thông).

Chính phủ ban hành Nghị định số 218/2026 ngày 19/6/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2024 ngày 18/12/2024 quy định về hoạt động vận tải đường bộ.

Nghị định số 218/2026 sửa đổi, bổ sung một số khoản tại Điều 7 Nghị định số 158/2024 về kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 theo hướng siết chặt quản lý xe hợp đồng và bổ sung quy định cấm đón, trả khách tại các điểm cố định của doanh nghiệp.

Theo đó, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng không được xác nhận đặt chỗ cho từng hành khách đi xe; không được bán vé; không được thu tiền; không được ấn định hành trình, lịch trình cố định để phục vụ cho nhiều hành khách hoặc nhiều người thuê vận tải khác nhau…

Từ ngày 1/1/2028, xe hợp đồng phải chia sẻ dữ liệu hợp đồng vận tải với Bộ Công an

﻿(Ảnh minh họa)

Đáng chú ý, Nghị định số 218 bổ sung quy định liên quan đến việc kết nối và chia sẻ dữ liệu về các nội dung của Hợp đồng vận tải hành khách.

Theo đó, từ ngày 1/1/2028, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng phải thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu về các nội dung của Hợp đồng vận tải hành khách trước khi thực hiện chuyến đi cho Bộ Công an (Cục Cảnh sát giao thông).

Dữ liệu từ hệ thống của Bộ Công an (Cục Cảnh sát giao thông) được khai thác sử dụng để phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát và nghiệp vụ khác có liên quan.

Đồng thời, phải kết nối chia sẻ dữ liệu cho Bộ Xây dựng (Cục Đường bộ Việt Nam), Bộ Tài chính (Cục Thuế, Cục Hải quan), UBND cấp tỉnh (Sở Xây dựng) để phục vụ công tác quản lý nhà nước theo chức năng nhiệm vụ.

Bộ Công an quy định, hướng dẫn việc kết nối, chia sẻ và sử dụng dữ liệu hợp đồng vận tải hành khách.

Ngoài ra, Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ vận tải cho lái xe kinh doanh vận tải theo hướng chuyển toàn bộ việc tổ chức tập huấn từ doanh nghiệp vận tải sang Sở Xây dựng.

Lần sửa đổi này cũng đồng thời chuẩn hóa quy trình tổ chức, bổ sung hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính, tăng thời gian lưu hồ sơ và nâng cao tính minh bạch, hiện đại trong kiểm tra và cấp chứng nhận.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/8/2026.