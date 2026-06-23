Bí thư Đà Nẵng: 'Không thể dùng sức người để giải quyết tất cả công việc'

TPO - Trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang yêu cầu đội ngũ lãnh đạo cơ sở phải đổi mới tư duy quản trị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và chủ động tìm kiếm cơ hội phát triển. Theo ông, cán bộ xã không thể chỉ làm tốt công việc hành chính mà phải biết kết nối, học hỏi và thu hút nguồn lực cho địa phương.

Ngày 23/6, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang làm việc với lãnh đạo các xã Tiên Phước, Thạnh Bình, Lãnh Ngọc và Sơn Cẩm Hà về tình hình tổ chức, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang. Ảnh Hoài Văn

Theo báo cáo, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, bộ máy của 4 xã cơ bản ổn định, hoạt động thông suốt. Đây là khu vực có nhiều tiềm năng phát triển với thế mạnh về kinh tế vườn, kinh tế trang trại, kinh tế rừng và nhiều nông sản đặc trưng như hồ tiêu, măng cụt, bòn bon... Đặc biệt, hồ tiêu Tiên Phước vừa được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý, mở ra cơ hội nâng cao giá trị sản phẩm trên thị trường.

Tuy nhiên, quá trình vận hành mô hình mới cũng phát sinh nhiều khó khăn. Một số địa phương chưa kiện toàn đủ cấp ủy theo quy định; công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới gặp nhiều trở ngại. Mô hình Đảng ủy các cơ quan Đảng và Đảng ủy UBND xã là mô hình mới, chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm nên thiếu cán bộ chuyên trách, có lúc còn chồng chéo nhiệm vụ.

Nhiều địa phương phản ánh tình trạng thiếu công chức ở các lĩnh vực như y tế, kế toán, địa chính, công nghệ thông tin. Trong khi đó, khối lượng công việc tăng đáng kể sau sắp xếp đơn vị hành chính nhưng một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu về kỹ năng số và năng lực làm việc trong môi trường chính quyền điện tử.

Ông Trần Ngọc Tài, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Bình cho biết địa phương đang đối mặt với tình trạng “vừa thừa, vừa thiếu” cán bộ. Dù tổng biên chế cơ bản đáp ứng yêu cầu nhưng ở nhiều vị trí chuyên môn vẫn thiếu người phù hợp.

Các xã Tiên Phước, Thạnh Bình, Lãnh Ngọc và Sơn Cẩm Hà có tiềm năng lớn về kinh tế vườn, trang trại, gắn với du lịch sinh thái. Ảnh CTV

Cán bộ xã phải bước ra ngoài tìm cơ hội phát triển

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho rằng những khó khăn ban đầu là điều khó tránh khỏi khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tuy nhiên, các địa phương phải nhanh chóng thích nghi, đổi mới tư duy quản trị và nâng cao hiệu quả điều hành.

Ông nhấn mạnh, trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, cán bộ lãnh đạo phải biết tận dụng các công cụ mới để hỗ trợ công việc.

“Không thể dùng sức người để giải quyết tất cả công việc. Hiện nay nhiều lĩnh vực đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ xử lý hồ sơ, tổng hợp dữ liệu, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công việc. Nếu không tận dụng được lợi thế của khoa học công nghệ và chuyển đổi số thì rất khó đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới”, ông Quang nói.

Người đứng đầu Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các địa phương tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ”; nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chính quyền cơ sở phải chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, giải quyết công việc ngay từ cơ sở, không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm.

Về định hướng phát triển kinh tế, ông Quang đề nghị các địa phương tập trung khai thác hiệu quả lợi thế về kinh tế vườn, kinh tế trang trại, nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái. Các sản phẩm đặc hữu như hồ tiêu, măng cụt, bòn bon cần được phát triển theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy phát triển của đội ngũ lãnh đạo cơ sở.

"Cán bộ xã không thể chỉ quanh quẩn trong phạm vi địa phương mình. Phải chủ động đi học tập kinh nghiệm, tìm hiểu các mô hình thành công để vận dụng phù hợp với thực tiễn”, ông Quang nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu cho rằng các địa phương có nhiều lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng và cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái gắn với trải nghiệm nông nghiệp.

“Các lãnh đạo xã cần đi ra ngoài, mở rộng kết nối với các địa phương, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Đi để học hỏi, mở mang tư duy và tạo thêm cơ hội phát triển cho địa phương mình. Càng kết nối rộng, cơ hội càng lớn”, ông Bửu nói.