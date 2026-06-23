Cháy lớn cửa hàng điện tử ở Hà Tĩnh, nữ chủ khóc ngất phải nhập viện

TPO - Một cửa hàng điện tử, điện lạnh tại Hà Tĩnh bất ngờ bốc cháy dữ dội vào trưa 23/6. Vụ hỏa hoạn gây thiệt hại lớn về tài sản, nữ chủ cửa hàng bị sốc, ngất xỉu và được người thân đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Video hiện trường vụ cháy.

Chiều 23/6, lãnh đạo UBND xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy lớn tại cửa hàng kinh doanh điện tử, điện lạnh ở khu vực chợ Hội, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Chứng kiến cửa hàng bị ngọn lửa bao trùm, nữ chủ cơ sở hoảng loạn, khóc ngất và phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h20 cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ cửa hàng kinh doanh điện tử, điện lạnh của ông Nguyễn Xuân Cường (40 tuổi, trú xã Cẩm Duệ) tại thôn 13, xã Cẩm Xuyên nên nhanh chóng trình báo chính quyền địa phương.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng cùng người dân huy động phương tiện tại chỗ triển khai chữa cháy, đồng thời tìm cách ngăn lửa lan sang các ki-ốt kinh doanh và nhà dân xung quanh.

Hiện trường vụ cháy.

Do bên trong cửa hàng chứa nhiều thiết bị điện tử cùng các vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh, bao trùm toàn bộ. Dù đã nỗ lực khống chế đám cháy, song phần lớn tài sản bên trong cửa hàng bị thiệt hại.

Lãnh đạo UBND xã Cẩm Xuyên cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc bên trong cửa hàng không có người. Đến đầu giờ chiều, đám cháy cơ bản được dập tắt, song nhiều tài sản, thiết bị bên trong đã bị thiêu rụi.

“Do nữ chủ cửa hàng đang được đưa đi cấp cứu nên địa phương chưa thể thống kê cụ thể thiệt hại sau vụ hỏa hoạn”, lãnh đạo địa phương thông tin.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Các lực lượng cùng người dân nỗ lực dập lửa.

Vụ cháy gây thiệt hại lớn tại cửa hàng điện tử.