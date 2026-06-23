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'Đường hầm ánh sáng' ở Hạ Long bị cháy rụi

Hoàng Dương

TPO - Sáng 23/6, tiểu cảnh trang trí "Đường hầm ánh sáng" tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh bất ngờ bốc cháy dữ dội, khiến công trình bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn trơ lại phần khung sắt.

Clip: Cháy cụm trang trí "Đường hầm ánh sáng" ở Hạ Long.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30, nhiều người dân khi lưu thông trên tuyến đường Trần Quốc Nghiễn phát hiện khói và lửa bốc lên từ khu vực tiểu cảnh check-in nổi tiếng này nên nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều động xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức dập lửa. Theo ghi nhận, ngọn lửa bùng phát từ khu vực giữa tiểu cảnh rồi nhanh chóng lan sang các hạng mục xung quanh.

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Hiện trường trơ khung sắt sau đám cháy.

Do công trình được làm từ nhiều vật liệu dễ cháy, chỉ trong khoảng 30 phút, toàn bộ "Đường hầm ánh sáng" đã bị lửa thiêu rụi, phần mái che, hệ thống trang trí và các vật liệu phụ trợ bị hư hỏng hoàn toàn.

"Đường hầm ánh sáng" là một trong những tiểu cảnh nổi bật được dựng trong khuôn khổ Đại lộ hoa và ánh sáng Quảng Ninh dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh. Sau khi sự kiện kết thúc, công trình tiếp tục được giữ lại để trang trí tại Quảng trường 30/10.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Hoàng Dương
#Hạ Long #cháy #Đường hầm ánh sáng #Quảng Ninh #đám cháy #trang trí

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