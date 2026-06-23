Đà Nẵng: Giao thêm nhiều thẩm quyền về đất đai cho Chủ tịch UBND xã

TPO - Ngày 23/6, UBND TP. Đà Nẵng cho biết, đã ban hành quyết định quy định về phân cấp một số nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn.

Theo quy định mới, Chủ tịch UBND cấp xã được UBND TP. Đà Nẵng giao thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng trước đây thuộc thẩm quyền của UBND thành phố. Việc phân cấp nhằm tăng tính chủ động cho chính quyền cơ sở, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai. Đồng thời, được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện giải quyết nhanh hơn các thủ tục đất đai tại cơ sở, nâng cao trách nhiệm của địa phương trong quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai.

Đà Nẵng giao thêm nhiều thẩm quyền về đất đai cho UBND xã



Cụ thể, trong lĩnh vực thu hồi đất, Chủ tịch UBND cấp xã sẽ được ban hành thông báo thu hồi đất; quyết định thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quyết định kiểm đếm bắt buộc và tổ chức cưỡng chế kiểm đếm khi cần thiết.

Cấp xã cũng được trao thẩm quyền phê duyệt phương án cưỡng chế thu hồi đất, quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất và thành lập các ban phục vụ công tác cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND cấp xã được quyết định thu hồi đất trong nhiều trường hợp theo Luật Đất đai; chấp thuận phương án sử dụng đất nông nghiệp của tổ chức kinh tế và phê duyệt phương án sử dụng đất lúa của cá nhân.

Bên cạnh đó, cấp xã được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất đối với nhiều trường hợp thuộc thẩm quyền theo quy định. Việc phân cấp áp dụng chủ yếu đối với các trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất, thuê đất trả tiền hằng năm hoặc được miễn toàn bộ nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Chủ tịch UBND cấp xã còn được giao thẩm quyền công nhận quyền sử dụng đất, giao đất nông nghiệp cho cá nhân, quyết định một số trường hợp giao đất, cho thuê đất liên quan đến cảng hàng không, sân bay dân dụng và đất của các công ty nông, lâm nghiệp theo quy định.

Ngoài ra, cấp xã được phê duyệt phương án góp quyền sử dụng đất, điều chỉnh lại đất đai; xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận việc nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án; quyết định các phương án sử dụng đất kết hợp đa mục đích thuộc phạm vi được phân cấp...

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 22/6/2026 và được thực hiện đến hết ngày 28/2/2027.