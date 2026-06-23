Màn ăn mừng dậy sóng World Cup 2026

TPO - Hàng chục nghìn cổ động viên Na Uy cùng cầu thủ đồng loạt thực hiện động tác "chèo thuyền Viking" sau chiến thắng 3-2 trước Senegal tại World Cup 2026. Hình ảnh cả khán đài chuyển động dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Martin Ødegaard trở thành một trong những khoảnh khắc được chia sẻ nhiều nhất giải đấu.

Na Uy tiếp tục trở thành một trong những đội tuyển thu hút sự chú ý tại World Cup 2026 sau chiến thắng 3-2 trước Senegal ở lượt trận thứ hai bảng I.

Ngoài phong độ thăng hoa của Erling Haaland, tấm vé sớm vào vòng knock-out, màn ăn mừng đậm chất Viking giữa các cầu thủ và hàng chục nghìn cổ động viên trên khán đài đang trở thành tâm điểm.

Màn ăn mừng bùng nổ mạng xã hội

Trận đấu với Senegal diễn ra đúng như kỳ vọng của người hâm mộ khi hai đội tạo nên màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn.

Marcus Pedersen mở tỷ số cho Na Uy trước khi Erling Haaland tiếp tục chứng minh đẳng cấp bằng cú đúp bàn thắng. Khi tỷ số được nâng lên 3-1, nhiều người tin rằng trận đấu đã an bài.

Senegal không dễ chấp nhận thất bại. Ismaila Sarr ghi hai bàn thắng, khiến những phút cuối trận trở nên căng thẳng. Dù vậy, Na Uy bảo toàn được chiến thắng 3-2 để giành trọn ba điểm.

Sau khi trận đấu kết thúc, các cầu thủ Na Uy tiến về phía khu vực khán đài nơi tập trung đông đảo cổ động viên đội nhà. Đội trưởng Martin Ødegaard trở thành trung tâm của màn ăn mừng đặc biệt.

Tiền vệ thuộc biên chế Arsenal đứng trước, quay mặt về phía khán giả và bắt đầu hô nhịp. Vài giây sau, đồng đội đồng loạt ngồi xuống sân thực hiện động tác mô phỏng chèo thuyền. Hàng chục nghìn cổ động viên áo đỏ hòa theo động tác tương tự.

Khung cảnh đồng bộ giữa cầu thủ và người hâm mộ tạo nên hình ảnh hiếm thấy tại World Cup. Từ góc quay trên cao, cả sân vận động như biến thành con thuyền Viking khổng lồ.

Làn sóng ăn mừng kiểu chiến binh Viking bùng nổ trên khán đài.

Video ghi lại khoảnh khắc nhanh chóng lan truyền trên TikTok, Instagram, Facebook và X. Nhiều trang thể thao lớn tại châu Âu, Mỹ và Nam Mỹ đồng loạt đăng tải hình ảnh.

Khán giả nhận xét đây là một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất của World Cup 2026 hiện tại. Nhiều bình luận cho rằng Na Uy đang mang đến một bầu không khí lễ hội không phải đội tuyển nào cũng có được.

Hiệu ứng từ màn ăn mừng tiếp tục kéo dài nhiều giờ sau trận đấu. Hàng loạt ảnh chế xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh Ødegaard trong vai "thuyền trưởng Viking" dẫn dắt đoàn chiến binh Bắc Âu. Một số tài khoản còn ghép hình đội tuyển Na Uy lên những chiến thuyền Viking nổi tiếng trong lịch sử.

Làn sóng Viking Row là gì?

Màn ăn mừng khiến mạng xã hội phát sốt thực chất không phải điều mới mẻ với người Na Uy. Hoạt động này được gọi là "Viking Row", có thể hiểu là "chèo thuyền Viking". Đây là hình thức cổ vũ xuất hiện nhiều năm qua trong các trận đấu của đội tuyển Na Uy cũng như nhiều sự kiện thể thao tại khu vực Bắc Âu.

Người tham gia sẽ ngồi sát nhau, thực hiện động tác mô phỏng nhịp chèo của các chiến binh Viking trên những con tàu. Khi hàng trăm hoặc hàng nghìn người cùng chuyển động theo một nhịp thống nhất, hiệu ứng thị giác tạo ra rất mạnh, đặc biệt khi quan sát từ trên cao.

Viking là biểu tượng văn hóa gắn liền với lịch sử Na Uy. Trong giai đoạn từ thế kỷ VIII-XI, những thủy thủ và chiến binh Viking thực hiện các chuyến hải hành rộng khắp châu Âu và Bắc Đại Tây Dương. Hình tượng dần trở thành niềm tự hào dân tộc, đại diện cho tinh thần dũng cảm, đoàn kết.

Chính vì vậy, Viking Row không đơn thuần là màn cổ động thể thao. Đó còn là cách người Na Uy thể hiện bản sắc văn hóa và sự gắn kết cộng đồng.

World Cup 2026 chứng kiến sự xuất hiện đông đảo của các cổ động viên Na Uy tại Mỹ. Ngay từ những ngày đầu giải đấu, họ đã trở thành hiện tượng trên đường phố New York.

Nhiều video lan truyền mạnh mẽ ghi lại cảnh hàng trăm người hâm mộ mặc áo đỏ tập trung tại Quảng trường Thời đại, cùng thực hiện Viking Row giữa dòng người qua lại. Hình ảnh tương tự cũng xuất hiện trên các tuyến tàu điện ngầm, khu vực công cộng và các địa điểm tổ chức fan festival.

Không ít du khách quốc tế bị cuốn hút bởi bầu không khí sôi động. Nhiều người dù không phải cổ động viên Na Uy vẫn tham gia vào các màn Viking Row trên đường phố chỉ để trải nghiệm cảm giác đặc biệt mà những người Bắc Âu mang lại.

Từ bên ngoài sân vận động cho tới các khán đài World Cup, hình ảnh những "chiến binh Viking" trong màu áo đỏ đang trở thành một phần quen thuộc của giải đấu.

Hiện tượng meme World Cup của "quái vật Viking"

Ngoài Ødegaard là thủ lĩnh màn ăn mừng tập thể, Erling Haaland tiếp tục là gương mặt nổi bật nhất trên sân cỏ và mạng xã hội.

Sau hai lượt trận, tiền đạo sinh năm 2000 ghi 4 bàn thắng, trở thành một trong những ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026.

Những ngày gần đây, mạng xã hội tràn ngập các hình ảnh chế liên quan tới ngôi sao của Manchester City.

Một trong những khoảnh khắc được chia sẻ nhiều nhất xuất hiện ở trận thắng Iraq trước đó. Trong pha đua tốc độ với đối phương, Haaland lao về phía trước với những bước chạy dài, thân người hạ thấp và hai cánh tay đánh mạnh.

Với chiều cao 1,95 m cùng thể hình vượt trội, nhiều người liên tưởng cầu thủ trông như chiến binh Viking lao vào trận chiến. Nhiều tài khoản trên X hài hước mô tả đây là "ác mộng của các hậu vệ".

Video khác ghi lại tình huống Haaland áp sát thủ môn Iraq trước khi ghi bàn cũng nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ. Hàng loạt ảnh chế xuất hiện trên TikTok, Instagram, Weibo và RedNote, ghép tiền đạo người Na Uy vào hình tượng quái vật Bắc Âu, nhân vật trò chơi điện tử hoặc các chiến binh thần thoại.

Mạng xã hội ngập ảnh chế về "quái vật Viking" Haaland.

Bên cạnh hình ảnh mạnh mẽ trên sân cỏ, cộng đồng mạng yêu thích những biểu cảm hài hước và đời thường của chân sút sinh năm 2000.

Video ghi lại cảnh Haaland cười đùa cùng đồng đội, giao lưu với người hâm mộ hay bước đi với dáng vẻ ngộ nghĩnh sau trận đấu liên tục thu hút hàng triệu lượt xem. Video cách anh rời sân sau trận đấu từng cán mốc hàng triệu lượt tương tác chỉ trong thời gian ngắn.

Tại Trung Quốc, sức hút của Haaland vượt khỏi phạm vi bóng đá. Người hâm mộ đặt cho anh biệt danh "Ha Bao" - bé Ha. Nhiều meme biến chân sút cao lớn thành nhân vật đầu to, thân hình như búp bê, tạo nên sự tương phản hài hước với hình ảnh mạnh mẽ trên sân cỏ.

Không ít bức ảnh chỉnh sửa Haaland với tóc tết hai bên hoặc trang phục hoạt hình từng được chia sẻ rộng rãi trên Weibo. Sự yêu mến của người hâm mộ Trung Quốc lớn đến mức tiền đạo Na Uy đã mở tài khoản Weibo ngay trước thềm World Cup và nhanh chóng thu hút lượng người theo dõi đáng kể.

Sức nóng của Haaland cũng được các thương hiệu tận dụng trong nhiều chiến dịch quảng cáo quốc tế. Những video quảng bá có sự xuất hiện của anh liên tục tạo hiệu ứng trên mạng xã hội, góp phần củng cố vị thế của tiền đạo Na Uy như một trong những ngôi sao thể thao có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới hiện nay.