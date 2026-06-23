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Công bố 34 Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2

Trạch Dương - Hồng Phúc

TPO - Từng được nhiều khán giả dự đoán góp mặt tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, Trung Quân bất ngờ vắng tên trong danh sách 34 nghệ sĩ chính thức. Trước những bàn luận xoay quanh trường hợp của nam ca sĩ, nhà sản xuất cho biết chương trình đã cân nhắc hơn 100 ứng viên trước khi đưa ra lựa chọn cuối.

100 nghệ sĩ được đề cử, chỉ chọn 34 người

Trước thời điểm công bố dàn nghệ sĩ tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, Trung Quân là một trong những cái tên được khán giả nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội.

Một số bài đăng và tin nhắn được lan truyền còn khiến nhiều người tin rằng nam ca sĩ sẽ góp mặt trong chương trình năm nay. Tuy nhiên, khi danh sách 34 "anh tài" chính thức được công bố tại họp báo ngày 22/6, giọng ca Dấu mưa không xuất hiện, làm dấy lên nhiều đồn đoán về lý do vắng mặt.

Trước những bàn luận xoay quanh trường hợp của Trung Quân cũng như tiêu chí lựa chọn nghệ sĩ tham gia mùa hai, bà Vân Hạnh - đại diện NSX - cho biết quá trình tuyển chọn năm nay diễn ra với quy mô lớn. Trước thời điểm công bố dàn nghệ sĩ, rất nhiều cái tên được khán giả và giới chuyên môn đề xuất. Tuy nhiên, chương trình chỉ có thể chọn 34 nghệ sĩ.

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34 nghệ sĩ được chọn từ danh sách đề cử 100 người.

"Chúng tôi nhận được danh sách giới thiệu từ nhiều nguồn với hơn 100 nghệ sĩ. Tuy nhiên, chương trình chỉ có 34 anh tài. Những người được công bố hôm nay là những người có duyên đồng hành cùng chương trình trong mùa giải này", bà Hạnh chia sẻ.

Đại diện nhà sản xuất khẳng định toàn bộ 34 nghệ sĩ đều được lựa chọn kỹ lưỡng và được đánh giá phù hợp với tinh thần của chương trình, không chỉ về năng lực chuyên môn mà còn ở sự nhiệt huyết và tinh thần sẵn sàng đồng hành trong hành trình dài phía trước.

Sau hiệu ứng bùng nổ của mùa 2024, ê-kíp cho biết luôn mang sức ép rất lớn. "Mùa nào chúng tôi cũng áp lực. Những gì chương trình đạt được ở mùa đầu tiên vượt xa kỳ vọng. Điều quan trọng nhất là làm hết sức mình để mang đến tiết mục chỉn chu", bà nói.

Ê-kíp không đặt mục tiêu chạy theo thành tích trước đó, tập trung vào sân khấu, câu chuyện. Ban tổ chức kỳ vọng nghệ sĩ tham gia với tinh thần cống hiến, vượt giới hạn thay vì tìm kiếm hào quang riêng.

Nghi vấn ưu ái tân binh

Chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm là sự xuất hiện của hai gương mặt trẻ bước ra từ chương trình Tân binh toàn năng gồm Hồ Đông Quan và Thái Lê Minh Hiếu.

Do chưa có nhiều năm hoạt động trong ngành giải trí, việc cả hai góp mặt bên cạnh nhiều nghệ sĩ tên tuổi khiến khán giả đặt câu hỏi liệu họ có nhận được sự ưu ái từ nhà sản xuất. Nhà sản xuất cho biết mọi nghệ sĩ trải qua quy trình đánh giá nghiêm ngặt trước khi được lựa chọn.

"Tài năng và nỗ lực của các bạn thuyết phục chúng tôi. Không phải dễ dàng có mặt ở đây. Các bạn phải trải qua nhiều bài kiểm tra và thử thách trong nhiều tháng, chứng minh lý do xứng đáng với hành trình", bà nhấn mạnh.

Ê-kíp cũng cho biết sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ trẻ không đồng nghĩa việc chương trình thay đổi định hướng. Tinh thần cốt lõi của show vẫn là sự kết nối giữa các thế hệ nghệ sĩ.

"Người trẻ mang đến năng lượng và nhiệt huyết, trong khi nghệ sĩ khác mang theo kinh nghiệm và trải nghiệm nghề nghiệp. Đây là sự bổ trợ và tiếp nối chứ không phải cuộc cạnh tranh giữa các thế hệ", bà Hạnh nói.

Trước những tranh luận, Hồ Đông Quan cho biết anh không xem mình là "con cưng" của chương trình, được chọn vì sự phù hợp.

"Tôi biết ơn khi nhận được sự tin tưởng từ khán giả, đi cùng sự tin tưởng và trách nhiệm. Tôi nỗ lực mỗi ngày để hoàn thiện bản thân, chứng minh bằng những gì thể hiện trên sân khấu", anh chia sẻ.

Hồ Đông Quan nói mong muốn lớn nhất là được khán giả đánh giá thông qua năng lực và các phần trình diễn thay vì tranh luận.

Trong khi đó, Thái Lê Minh Hiếu nói áp lực khi là nghệ sĩ trẻ nhất. Nam ca sĩ xem đây là cơ hội học hỏi kinh nghiệm của các nghệ sĩ.

Mùa giải năm nay đánh dấu sự trở lại của gương mặt từng tạo dấu ấn ở mùa đầu tiên như Jun Phạm, Duy Khánh và BB Trần. Quyết định mời các nghệ sĩ này quay trở lại không đơn thuần dựa trên độ nổi tiếng hay sức hút từ mùa trước.

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Hồ Đông Quan (áo đen, ảnh trái) và Thái Lê Minh Hiếu là hai tân binh trong dàn anh tài mùa 2.

Nhà sản xuất cho rằng chương trình năm 2024 chưa khai thác hết khả năng của nhiều nghệ sĩ. Mùa giải mới sẽ là cơ hội để họ tiếp tục chứng minh năng lực.

Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 có nhiều điều chỉnh về format nhằm tăng tính cạnh tranh. Một trong những điểm mới là danh hiệu "Chiến tướng" được trao sau mỗi vòng công diễn cho nghệ sĩ nổi bật nhất.

Giám đốc âm nhạc SlimV cho biết mùa giải năm nay quy tụ nhiều nghệ sĩ có khả năng sáng tác và sản xuất âm nhạc. Đây không phải áp lực mà là cơ hội để chương trình tạo ra nhiều màu sắc âm nhạc đa dạng hơn.

"Tôi luôn khuyến khích các anh tài đóng góp ý tưởng. Nếu chỉ có một màu sắc âm nhạc xuyên suốt, chương trình mất đi sự phong phú và hấp dẫn", SlimV nói.

Hành trình của 34 nghệ sĩ sẽ được kể qua 7 sân khấu lớn gồm sân khấu Hội ngộ, 5 vòng công diễn và đêm chung kết.

Trạch Dương - Hồng Phúc
#Chọn lựa nghệ sĩ chương trình truyền hình #Tiêu chí tuyển chọn và đánh giá nghệ sĩ #Vai trò của nghệ sĩ trẻ và kinh nghiệm #Điều chỉnh format chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai #Năng lực #nhiệt huyết và tinh thần đồng hành nghệ sĩ

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