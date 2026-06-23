Án phạt dành cho một nữ ca sĩ

TPO - Trương Lương Dĩnh là ca sĩ nổi tiếng bậc nhất của Trung Quốc, vừa vướng phải án phạt khiến nhiều người tiếc nuối.

Trang Sohu đưa tin mới đây nữ ca sĩ Trương Lương Dĩnh gây bất ngờ khi tiết lộ cô vừa nhận một án phạt từ các cơ quan quản lý nghệ thuật Trung Quốc. Theo chia sẻ của diva nhạc nhẹ xứ Trung, trong các buổi biểu diễn thương mại và concert cá nhân trước đây, cô đã nổi hứng hát chay nhiều ca khúc theo yêu cầu của khán giả. Những bài hát này có bản quyền thuộc về Trương Lương Dĩnh nhưng không nằm trong nội dung biểu diễn đã đăng ký trước đó khiến đơn vị tổ chức bị cơ quan văn hóa - du lịch xử phạt.

Trương Lương Dĩnh tiếc nuối cho biết sau này trong các sự kiện thương mại, cô sẽ bỏ phần hát chay ngẫu hứng theo yêu cầu của người hâm mộ. Nhiều khán giả tiếc nuối vì những màn ngẫu hứng trên là điều khiến người xem cảm thấy thích thú mỗi khi xem các buổi biểu diễn của Trương Lương Dĩnh, đồng thời cũng thể hiện tài năng ca hát vượt trội của nữ ca sĩ. Tuy nhiên, dù rất chiều fan, Trương Lương Dĩnh và ê-kíp phải tuân thủ các quy định quản lý biểu diễn.

Giọng ca thiên thần của Trung Quốc bị phạt vì quá chiều lòng fan.

Sinh năm 1984 trong một gia đình bình thường ở Tứ Xuyên, Trương Lương Dĩnh tự hào khi có cha là tài xế còn mẹ là nhân viên bán hàng. Cô thích ca hát từ nhỏ và quyết tâm theo con đường cầm mic. Không cần những ông lớn, Trương Lương Dĩnh đến với âm nhạc qua cuộc thi tìm kiếm tài năng mang tên Super Girl.

Năm 2004, Super Girl do đài Hồ Nam thực hiện ra mắt mùa đầu. Không giới hạn độ tuổi, các thí sinh nữ đến từ mọi nơi đều có thể ghi danh đăng ký. Kết quả cuộc thi căn cứ vào tỷ lệ bầu chọn qua điện thoại. Năm đó, Lương Dĩnh đoạt giải á quân ở tuổi 20, quán quân là ca sĩ hạng A Lý Vũ Xuân.

Nhờ Super Girl, Lương Dĩnh từ cô gái trẻ ngày càng thăng tiến trong sự nghiệp, từng vào đề cử giải Grammy lần thứ 52. Cô cũng trở thành ca sĩ châu Á đầu tiên được mời tham dự talkshow nổi tiếng của Oprah Winfrey và cũng là giọng ca châu Á đầu tiên tổ chức tour diễn quốc tế tại Mỹ.

Tính đến năm 2016, cô đã phát hành 7 album cá nhân, có tới 15 đĩa đơn đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc Trung Quốc. Năm 2016, cô còn lọt Top 40 bảng xếp hạng Billboard nhờ ca khúc Dust My Shoulders Off.

Với khán giả Việt Nam, Trương Lương Dĩnh là giọng ca được yêu thích khi thể hiện loạt ca khúc chủ đề trong phim Họa bì, Dạ yến, Bên nhau trọn đời, Vua Kungfu, ca khúc huyền thoại Thiên Hạ Vô Song (nhạc phim Thần Điêu Đại Hiệp) cũng do cô thể hiện.. Cô nhiều năm liên tiếp được bầu chọn trong Top những ngôi sao thành công nhất nước. Năm 2025, Trương Lương Dĩnh được khán giả Việt biết đến khi ngồi ghế giám khảo cuộc thi Sing! Asia 2025. Tuy nhiên, cô gây tranh cãi khi liên tục không bỏ phiếu cho Phương Mỹ Chi.

Trương Lương Dĩnh là ca sĩ nổi tiếng hàng đầu của Trung Quốc.

Tháng 11/2016, Trương Lương Dĩnh đã kết hôn với quản lý Phùng Kha. Lễ cưới của cô có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Đường Yên, Lưu Diệc Phi, Lý Dịch Phong. Nhưng cuộc hôn nhân này lại không được lòng mẹ nữ ca sĩ. Bà cho rằng con gái bị lợi dụng. Giận con, bà từ chối đến dự lễ cưới.

Khi bị mẹ phản đối, Trương Tịnh Dĩnh chia sẻ: "Nếu không được bất kỳ ai chúc phúc, chúng tôi sẽ tự chúc phúc". Đáng tiếc, chỉ một năm sau cặp đôi chia tay lặng lẽ.