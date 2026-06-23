Tổ chức Kỳ họp Quốc hội không thường lệ vào tháng 8, xem xét Luật Đất đai sửa đổi

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, cấp có thẩm quyền đã đồng ý chủ trương tổ chức kỳ họp, dự kiến khai mạc vào đầu tháng 8/2026.

Xem xét 24 nội dung quan trọng

Chiều 23/6, phát biểu kết luận phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, khối lượng công việc đặt ra trong thời gian tới là rất lớn, đòi hỏi phải tập trung cao độ, đặc biệt là các nhiệm vụ lập pháp.

Đối với Kỳ họp không thường lệ, Chủ tịch Quốc hội cho biết cấp có thẩm quyền đã đồng ý chủ trương tổ chức kỳ họp, dự kiến khai mạc vào đầu tháng 8/2026. Chính phủ đề xuất 20 nội dung trình Quốc hội xem xét, thông qua, gồm 17 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và 3 nội dung quan trọng khác.

Chủ tịch Quốc hội cho biết đã gửi công thư tới Thủ tướng Chính phủ, một số Phó Thủ tướng Chính phủ và các Phó Chủ tịch Quốc hội về việc chuẩn bị Kỳ họp không thường lệ. (Ảnh: QH)

Chủ tịch Quốc hội thông tin, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo hoàn thiện thể chế, pháp luật, trên cơ sở kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, dự kiến sẽ có thêm 4 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp không thường lệ, gồm: Luật Đất đai sửa đổi, Luật Ngân sách nhà nước sửa đổi trên cơ sở hợp nhất Luật Đầu tư công sửa đổi, Luật Tố tụng hình sự sửa đổi, Bộ luật Hình sự sửa đổi.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, 4 dự án luật nêu trên chỉ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu, chưa thông qua, bởi đây là những luật lớn, phải được xem xét qua hai kỳ họp, không thể thực hiện rút gọn trong một kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan trình, các cơ quan của Quốc hội phải đẩy nhanh tiến độ, chủ động phối hợp chặt chẽ, khẩn trương chuẩn bị hồ sơ, tài liệu; bảo đảm thực hiện đúng quy định về gửi tài liệu; hoàn thành việc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với các dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật trước ngày 20/7/2026.

Tuyệt đối không đề xuất lùi, rút hoặc điều chỉnh tiến độ

Đối với Kỳ họp thứ hai, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét, thông qua khoảng 30 dự án luật, 2 nghị quyết quy phạm pháp luật, chưa kể các dự án đang được đề nghị bổ sung nhưng chưa có trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2026.

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, từ nay đến ngày 1/3/2027, Chính phủ sẽ phải chuẩn bị và trình Quốc hội khoảng 85 dự án luật, pháp lệnh.

Trước khối lượng công việc rất lớn này, các cơ quan liên quan cần nâng cao kỷ luật, kỷ cương nghiêm minh trong công tác phối hợp chuẩn bị nội dung trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tuyệt đối không đề xuất lùi, rút hoặc điều chỉnh tiến độ các nội dung đã có trong chương trình, nhất là các nội dung đề nghị trình tại Kỳ họp không thường lệ.

“Tôi yêu cầu phải đặt chất lượng lên hàng đầu, tuyệt đối không chạy theo số lượng để lấy thành tích; không để xảy ra tình trạng hồ sơ chuẩn bị chưa bảo đảm yêu cầu, nội dung chưa chín, chưa rõ, thiếu tính khả thi hoặc phát sinh bất cập ngay sau khi ban hành”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.