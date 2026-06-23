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An Giang:

Ô tô tông nhiều xe máy trên cầu, nhiều người bị thương, ùn tắc kéo dài

Nhật Huy - Phương Vũ

TPO - Một ô tô bất ngờ mất lái khi lưu thông qua cầu An Hòa (cầu Quay), phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, lao sang làn đường ngược chiều và kéo theo nhiều xe máy. Vụ tai nạn khiến khoảng 5 người bị thương, giao thông qua khu vực này ùn tắc nghiêm trọng trong nhiều giờ.

Tai nạn xảy ra chiều 23/6, một ô tô con đang lưu thông trên cầu An Hòa, phường Rạch Giá bất ngờ mất lái, lao sang phần đường ngược chiều rồi tông liên tiếp vào nhiều xe máy đang di chuyển theo hướng đối diện. Cú va chạm mạnh khiến nhiều người và phương tiện ngã văng xuống mặt cầu, đầu xe ô tô hư hỏng nặng.

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Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn làm khoảng 5 người bị thương, trong đó có 2 trường hợp bị thương nặng được người dân cùng lực lượng chức năng nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Nhiều xe máy bị hư hỏng, mảnh vỡ phương tiện văng khắp mặt đường.

Do xảy ra trên cầu An Hòa - tuyến giao thông huyết mạch kết nối trung tâm thành phố với các khu vực lân cận, vụ tai nạn đã khiến giao thông qua khu vực rơi vào tình trạng ùn ứ nghiêm trọng. Thời điểm xảy ra tai nạn cũng là lúc lưu lượng phương tiện tăng cao, trong khi cầu An Hòa mới đang thi công nên toàn bộ phương tiện phải lưu thông trên cầu hiện hữu.

Hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau kéo dài từ khu vực vòng xoay trung tâm Rạch Giá lên cầu và các tuyến đường dẫn ở hai đầu cầu. Nhiều người dân mất hàng chục phút mới có thể di chuyển qua khu vực này.

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Vụ tai nạn khiến giao thông ùn ứ kéo dài. Ảnh: Phương Vũ.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an, Cảnh sát giao thông cùng các đơn vị chức năng đã có mặt tại hiện trường để đưa người bị nạn đi cấp cứu, khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông và phân luồng phương tiện nhằm giảm áp lực ùn tắc.

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn cơ bản được giải tỏa, giao thông qua khu vực dần trở lại bình thường.

Nhật Huy - Phương Vũ
#Tai nạn giao thông #An Giang #Giao thông ùn ứ #Rạch Giá

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