Dựng chuyện bị vong nhập, yểm bùa... để lừa đảo hơn 28 tỷ đồng

TPO - Dùng chiêu trò bị “vong nhập”, “bùa ngải”, phải “cúng giải hạn”... bị cáo Phan Thị Thu Trang (SN 1990, ngụ phường Chợ Quán, TPHCM) đã lừa 31 nạn nhân chuyển tiền hơn 28 tỷ đồng và bị tòa án tuyên phạt mức án tù chung thân.

Ngày 23/6, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Thị Thu Trang (SN 1990, ngụ phường Chợ Quán, TPHCM) mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, Trang còn bị buộc phải bồi thường toàn bộ số tiền còn chiếm đoạt cho các bị hại.

Bị cáo Phan Thị Thu Trang tại phiên tòa ngày 23/6.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Trang là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu tài sản của nhiều người, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội.

Theo HĐXX, dù không có tiền án, tiền sự và thành khẩn khai báo nhưng bị cáo đã nhiều lần thực hiện hành vi phạm tội với số tiền đặc biệt lớn, gây hậu quả nghiêm trọng nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.

Theo hồ sơ vụ án, do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Trang nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản bằng cách tự nhận bản thân có khả năng xem bói, giải hạn, hóa giải vận xui và trừ tà. Bị cáo Trang đưa ra hàng loạt thông tin bịa đặt như nạn nhân bị “vong nhập”, “người âm theo quấy phá”, “phạm giờ”, “bị yểm bùa” hoặc gia đình sắp gặp tai họa, ảnh hưởng đến tính mạng nếu không kịp thời làm lễ giải hạn.

Để tạo lòng tin, Trang cam kết sau khi hoàn tất các nghi lễ sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận. Tin tưởng những lời phán đoán mê tín của Trang, nhiều người đã liên tục chuyển tiền để thực hiện các lễ cúng giải hạn, trừ tà, hóa giải vận hạn...

Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 3/2023 đến tháng 9/2024, bằng thủ đoạn trên, Trang đã thực hiện 31 vụ lừa đảo, chiếm đoạt của 31 bị hại tổng số tiền hơn 28,1 tỷ đồng.

Trong số các nạn nhân, có người bị chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Điển hình như bà Lâm T. bị lừa hơn 2,25 tỷ đồng sau khi được yêu cầu thực hiện các nghi lễ hóa giải vận hạn. Một bị hại khác là chị Vân Đ. bị chiếm đoạt 201 triệu đồng vì tin lời Trang cho rằng bản thân bị ảnh hưởng bởi bùa ngải. Ngoài ra, nhiều nạn nhân khác cũng bị chiếm đoạt từ hàng chục triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ nhiều tang vật gồm điện thoại di động, máy tính xách tay, bài tarot, bộ bài tây, chuỗi hạt, sách kinh Phật và các vật dụng phục vụ hoạt động xem bói của bị cáo.

