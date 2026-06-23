Lô hàng từ Đức chứa hơn 9kg ma túy ngụy trang trong thùng sữa

TPO - Người đàn ông tại Nghệ An tham gia nhận lô hàng chứa 9,3kg ma túy ngụy trang trong thùng sữa gửi từ Đức về Việt Nam và phải trả giá bằng án tù chung thân.

Ngày 23/6, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Ba (SN 1993), trú xã Quỳnh Lưu, Nghệ An về các tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma tuý".

Theo cáo trạng, thông qua ứng dụng Telegram, Ba quen biết với Nguyễn Văn Thế (quê Quỳnh Lưu, hiện sinh sống tại Đức). Thế đặt vấn đề thuê Ba nhận các kiện hàng chứa ma túy được gửi từ Đức về Việt Nam bằng đường hàng không, ngụy trang dưới dạng bưu phẩm và hứa trả tiền công.

Để phục vụ việc nhận, cất giấu ma túy, Ba được một phụ nữ đưa 20 triệu đồng thuê hai căn nhà tại Hà Nội và Quỳnh Lưu làm nơi chứa hàng. Thế cũng hướng dẫn Ba mua nhiều sim rác để liên lạc.

Bị cáo Nguyễn Văn Ba tại tòa.

Ngày 25/10/2024, khi Ba thuê người vận chuyển 16 thùng hàng sữa, bên trong có chứa ma túy đến khu vực gần chợ Bò, xã Quỳnh Lưu để nhận thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Tang vật thu giữ là 9,3 kg ma túy.

Quá trình điều tra, Ba còn khai nhận trước đó đã mua gần 60 gam ma túy với giá 16 triệu đồng để sử dụng và cất giữ tại nơi ở.

Tại phiên tòa, ban đầu bị cáo không thừa nhận hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, cho rằng không biết bên trong các thùng hàng có chứa ma túy. Tuy nhiên, sau quá trình xét hỏi và tranh tụng, Ba đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Ba 12 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, tù chung thân về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành án tù chung thân.