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Pháp luật

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Nữ quái lừa đảo làm thủ tục đất đai, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Viết Hà

TPO - Công an tỉnh Phú Thọ đang mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến đối tượng Lê Thị Hạnh (SN 1992, trú tại xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ). Đến nay, cơ quan điều tra đã tiếp nhận 17 đơn tố giác, xác định số tiền bị chiếm đoạt hơn 4,6 tỷ đồng.

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Bị can Lê Thị Hạnh.

Ngày 23/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đang thụ lý điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Quyết định khởi tố vụ án số 540/QĐ-VPCQCSĐT ngày 28/10/2025.

Trước đó, ngày 24/11/2025, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thị Hạnh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2024 đến năm 2025, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Hạnh đã tự giới thiệu có khả năng hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục sang tên, chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Mặc dù không có chuyên môn, bằng cấp hay chức trách liên quan đến lĩnh vực đất đai, đối tượng vẫn quảng bá có nhiều mối quan hệ, có thể giải quyết hồ sơ nhanh chóng.

Để tạo lòng tin, Hạnh lập biên bản thỏa thuận, giấy biên nhận tiền khi nhận hồ sơ và tiền của người dân. Tuy nhiên, sau khi nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tiền đặt cọc, Hạnh không nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền mà giữ lại tại nhà.

Cơ quan điều tra xác định, nhằm kéo dài thời gian và tiếp tục chiếm đoạt tiền, Hạnh thuê các đơn vị đo đạc đến đo vẽ hiện trạng đất và đưa ra các thông tin giả về nghĩa vụ thuế hoặc nhiều lý do khác để yêu cầu bị hại nộp thêm tiền. Do lo ngại mất số tiền đã giao trước đó, nhiều người tiếp tục chuyển thêm tiền cho đối tượng.

Đến nay, Công an tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận 17 đơn tố giác, xác định tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 4,6 tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị những cá nhân là bị hại trong vụ án hoặc có liên quan đến hành vi của Lê Thị Hạnh liên hệ điều tra viên Trần Phương theo số điện thoại: 0913.282.825 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Viết Hà
#nhận làm thủ tục đất đai #sang tên quyền sử dụng đất #chuyển nhượng quyền sử dụng đất #lừa làm sổ đỏ #lừa đảo dịch vụ đất đai #Công an tỉnh Phú Thọ

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