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Quảng Trị dồn toàn lực đối phó với nhiều đám cháy rừng trên địa bàn

Hoàng Nam

TPO - Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng chức năng và người dân đang căng mình khống chế các đám cháy rừng bùng phát tại xã Triệu Cơ và xã Vĩnh Định (Quảng Trị) trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, gió mạnh và địa hình hiểm trở.

Chiều 23/6, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Quảng Trị đang tập trung tối đa nhân lực, phương tiện phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương triển khai chữa cháy rừng tại hai xã Triệu Cơ và Vĩnh Định.

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Nhiều đám cháy rừng xuất hiện cùng lúc tại Quảng Trị.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, các đám cháy xuất hiện tại khu vực rừng tràm thuộc hai địa phương nói trên. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều động nhiều xe chữa cháy, xe chỉ huy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với kiểm lâm, quân sự, công an cấp xã, dân quân tự vệ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và hàng trăm người dân tổ chức chữa cháy.

Các lực lượng được chia thành nhiều mũi, triển khai theo từng khu vực trọng điểm, khẩn trương mở đường băng cản lửa, sử dụng máy bơm, vòi phun và các phương tiện chuyên dụng tiếp cận những điểm cháy sâu trong rừng.

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Lực lượng chức năng và người dân nỗ lực dập lửa.

Do ảnh hưởng của thời tiết khô nóng kéo dài, gió lớn và lớp thực bì dày nên ngọn lửa bùng phát mạnh, lan nhanh trên diện rộng. Nhiều cán bộ, chiến sĩ phải xuyên rừng, bám hiện trường trong điều kiện khắc nghiệt để ngăn chặn cháy lan, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài nguyên rừng.

Đến chiều cùng ngày, đám cháy tại khu vực thôn Văn Vận và Trà Trì Phú, xã Vĩnh Định cơ bản đã được khống chế và nằm trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, tại xã Triệu Cơ, ngọn lửa vẫn diễn biến phức tạp do địa hình khó tiếp cận và gió mạnh liên tục đổi hướng.

Lực lượng chữa cháy đang tiếp tục tăng cường nhân lực, phương tiện về khu vực Triệu Cơ, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm sớm khống chế hoàn toàn đám cháy.

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Đám cháy ở xã Triệu Cơ vẫn chưa thể khống chế.

Hiện công tác chữa cháy vẫn đang được triển khai khẩn trương. Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng tiếp tục thống kê, làm rõ.

Hoàng Nam
#cháy rừng #Quảng Trị #xã Triệu Cơ #cứu hoả #đám cháy #địa hình hiểm trở #gió mạnh

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