Di dời người dân ra khỏi khu vực xuất hiện sạt lở ở Lạng Sơn

TPO - Do có mưa lớn nên ở một số khu vực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đang xuất hiện tình trạng sạt lở. Kiểm tra thực tế hiện trường ngày 23/6, lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn đã yêu cầu có phương án di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Khu vực xã Tân Tiến thường xuất hiện sạt lở thời gian qua.

UBND xã Tân Tiến cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn, những ngày qua người dân trên địa bàn đã phát hiện một số khu vực tại các nương trồng rau, hoa màu thuộc thôn Khau Luông có nhiều vết nứt bất thường ở sườn đồi.

Theo đại diện UBND Tân Tiến, qua kiểm tra thực tế các đơn vị chức năng phát hiện, khu vực có các vết nứt nằm trên sườn đồi cạnh khu dân cư thôn Khau Luông. Vết nứt chính có chiều dài khoảng 130 m, điểm rộng nhất khoảng 10 cm, sâu khoảng 1,4 m.

Cùng với đó, tại các khu vực sản xuất phía dưới tiếp tục xuất hiện các vết nứt kéo dài trên 20 m, rộng khoảng 5 cm. Đặc biệt hiện tượng nứt đất đã lan rộng đến hệ thống giao thông nông thôn gây sụt lún, hư hỏng kết cấu mặt đường.

Trước tình trạng trên, lãnh đạo UBND xã Tân Tiến cho biết, xã đã làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường, sau đó đề xuất phương án di dời dân cư ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Hiện nay, UBND xã đang phối hợp với các đơn vị tổ chức khảo sát thực địa, đo đạc diện tích, rà soát hiện trạng sử dụng đất, lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch để triển khai khu tái định cư Khau Luông tại khu vực Mạy Sâm, thôn Khau Luông, xã Tân Tiến.

Bà Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn (đội mũ cối, đứng giữa) cùng đại diện các sở ban ngành kiểm tra hiện trường ngày 23/6.

Ngày 23/6, bà Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cùng đại diện các sở ban ngành đã đi kiểm tra hiện trường sạt lở, cùng với đó xem xét phương án di dời dân cư ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

Trong buổi kiểm tra, bà Nhàn đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nằm trong khu vực nguy cơ cao sạt lở. Với phương án di dời các hộ dân khỏi khu vực sạt lở, bà Nhàn yêu cầu UBND xã Tân Tiến phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan hoàn thiện các bước, sớm di dời các hộ dân đến khu vực an toàn.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, khu vực được đề xuất nhằm bố trí nơi tái định cư ở tạm thời cho các hộ dân là tại trụ sở UBND xã Bắc Ái.