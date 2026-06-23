Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Yêu cầu hoàn thành 'siêu dự án' chống ngập TP.HCM trong năm 2026

Luân Dũng

TPO - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu phải hoàn thành Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM (giai đoạn 1) trong năm 2026 theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Dự án đã thực hiện trên 93% khối lượng

Sáng 23/6, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với UBND TP.HCM và các bộ, ngành liên quan về giải quyết khó khăn, vướng mắc Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM (giai đoạn 1).

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, Dự án giải quyết ngập đặt mục tiêu, giai đoạn 1 sẽ kiểm soát ngập khoảng 570 km2 với dân số khoảng 6,5 triệu người thông qua hệ thống cống ngăn triều kết hợp với đê bao ven sông Sài Gòn. Dự án được thực hiện theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT).

236tp.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc. Ảnh: VGP

Đến nay, nhà đầu tư (Tập đoàn Trung Nam) thực hiện được trên 93% khối lượng dự án, trong đó đã hoàn thành các hạng mục kết cấu, đang hoàn thiện phần cơ khí và hệ thống kiểm soát cùng các công trình phụ trợ và cảnh quan. Trong quý I/2026, nhà đầu tư đã vận hành thử cống Bến Nghé đạt chất lượng tốt.

Theo kế hoạch, quý II/2026 sẽ hoàn thành cống Tân Thuận và Phú Xuân; quý III/2026 sẽ hoàn thành các cống Cầu Kinh, Bà Bướm và quý IV/2026 hoàn thành các cống Phú Định, Cây Khô, Mương Chuối và kè, hệ thống thiết bị, trung tâm điều khiển và vận hành đồng bộ...

Tuy nhiên, việc chưa thống nhất phương thức thanh toán, cộng với khó khăn trong huy động tài chính của nhà đầu tư, có nguy cơ ảnh hưởng đến mục tiêu hoàn thành dự án trong năm 2026.

Tăng thời hạn bảo hành công trình lên 3 năm

Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ, ngành khẳng định có đầy đủ cơ sở pháp lý đối với việc thực hiện thanh toán theo Hợp đồng BT đã ký kết giữa TP.HCM và nhà đầu tư. Hai bên cần rà soát, thỏa thuận, thống nhất nội dung, phương thức thanh toán theo đúng quy định pháp luật và Hợp đồng đã ký.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết, cùng với việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong vấn đề thanh toán, thành phố cũng đã làm việc với ngân hàng để thống nhất tạo điều kiện cho nhà đầu tư tiếp tục được vay vốn để hoàn thành dự án đúng thời hạn đặt ra trong năm 2026.

236tp2.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được. Ảnh: VGP

Đại diện nhà đầu tư cam kết, sau khi giải quyết được vướng mắc về phương thức thanh toán, những hạng mục còn lại của dự án sẽ được hoàn thành và đưa vào vận hành trong vòng 60 ngày. Nhà đầu tư cũng cho biết đã tăng thời hạn bảo hành công trình lên 3 năm.

Kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu dứt khoát phải hoàn thành Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM (giai đoạn 1) trong năm 2026 theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

UBND TP.HCM cần chủ động giải quyết, quyết định phương án thanh toán theo đúng thẩm quyền, quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm toàn diện trong quá trình tổ chức thực hiện.

Thành phố và nhà đầu tư cần tiếp tục trao đổi, thống nhất phương thức thanh toán theo đúng quy định của pháp luật để triển khai thực hiện ngay, tránh kéo dài thời gian xử lý khi cơ sở pháp lý đã rõ, các ý kiến, văn bản chỉ đạo cũng đã đầy đủ.

Luân Dũng
#ngập lụt #Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc #Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được #Siêu dự án chống ngập của TPHCM #Tập đoàn Trung Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe