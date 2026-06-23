Yêu cầu hoàn thành 'siêu dự án' chống ngập TP.HCM trong năm 2026

TPO - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu phải hoàn thành Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM (giai đoạn 1) trong năm 2026 theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Dự án đã thực hiện trên 93% khối lượng

Sáng 23/6, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với UBND TP.HCM và các bộ, ngành liên quan về giải quyết khó khăn, vướng mắc Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM (giai đoạn 1).

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, Dự án giải quyết ngập đặt mục tiêu, giai đoạn 1 sẽ kiểm soát ngập khoảng 570 km2 với dân số khoảng 6,5 triệu người thông qua hệ thống cống ngăn triều kết hợp với đê bao ven sông Sài Gòn. Dự án được thực hiện theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT).

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc. Ảnh: VGP

Đến nay, nhà đầu tư (Tập đoàn Trung Nam) thực hiện được trên 93% khối lượng dự án, trong đó đã hoàn thành các hạng mục kết cấu, đang hoàn thiện phần cơ khí và hệ thống kiểm soát cùng các công trình phụ trợ và cảnh quan. Trong quý I/2026, nhà đầu tư đã vận hành thử cống Bến Nghé đạt chất lượng tốt.

Theo kế hoạch, quý II/2026 sẽ hoàn thành cống Tân Thuận và Phú Xuân; quý III/2026 sẽ hoàn thành các cống Cầu Kinh, Bà Bướm và quý IV/2026 hoàn thành các cống Phú Định, Cây Khô, Mương Chuối và kè, hệ thống thiết bị, trung tâm điều khiển và vận hành đồng bộ...

Tuy nhiên, việc chưa thống nhất phương thức thanh toán, cộng với khó khăn trong huy động tài chính của nhà đầu tư, có nguy cơ ảnh hưởng đến mục tiêu hoàn thành dự án trong năm 2026.

Tăng thời hạn bảo hành công trình lên 3 năm

Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ, ngành khẳng định có đầy đủ cơ sở pháp lý đối với việc thực hiện thanh toán theo Hợp đồng BT đã ký kết giữa TP.HCM và nhà đầu tư. Hai bên cần rà soát, thỏa thuận, thống nhất nội dung, phương thức thanh toán theo đúng quy định pháp luật và Hợp đồng đã ký.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết, cùng với việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong vấn đề thanh toán, thành phố cũng đã làm việc với ngân hàng để thống nhất tạo điều kiện cho nhà đầu tư tiếp tục được vay vốn để hoàn thành dự án đúng thời hạn đặt ra trong năm 2026.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được. Ảnh: VGP

Đại diện nhà đầu tư cam kết, sau khi giải quyết được vướng mắc về phương thức thanh toán, những hạng mục còn lại của dự án sẽ được hoàn thành và đưa vào vận hành trong vòng 60 ngày. Nhà đầu tư cũng cho biết đã tăng thời hạn bảo hành công trình lên 3 năm.

Kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu dứt khoát phải hoàn thành Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM (giai đoạn 1) trong năm 2026 theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

UBND TP.HCM cần chủ động giải quyết, quyết định phương án thanh toán theo đúng thẩm quyền, quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm toàn diện trong quá trình tổ chức thực hiện.

Thành phố và nhà đầu tư cần tiếp tục trao đổi, thống nhất phương thức thanh toán theo đúng quy định của pháp luật để triển khai thực hiện ngay, tránh kéo dài thời gian xử lý khi cơ sở pháp lý đã rõ, các ý kiến, văn bản chỉ đạo cũng đã đầy đủ.