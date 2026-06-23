VĨNH LONG: Lắp camera giám sát khai thác 2 mỏ cát trên sông Hậu

TPO - Trước những băn khoăn của người dân về khai thác cát phục vụ các công trình trọng điểm quốc gia, tỉnh Vĩnh Long đã cam kết trách nhiệm với các hộ dân có đất tiếp giáp mỏ cát.

Thực hiện cam kết của UBND tỉnh Vĩnh Long về quản lý hoạt động khai thác cát tại 2 mỏ cát trên sông Hậu thuộc địa bàn xã An Phú Tân và Lục Sĩ Thành, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Vĩnh Long vừa công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác những hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác mỏ cát từ người dân. Đường dây nóng hoạt động liên tục 24/7.

Sở NN&MT Vĩnh Long cũng lắp camera chuyên dụng giám sát tại 2 mỏ này. Dữ liệu được truyền 24/24 giờ về Sở và chia sẻ với 2 xã, Tổ công tác để cùng giám sát.

Vị trí hai mỏ cát.

Hai mỏ cát trên được UBND tỉnh Vĩnh Long cấp phép cho Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn (mỏ NTSH.10), phục vụ thi công cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, tuyến nối ra đảo Hòn Khoai. Mỏ còn lại (10a) được cấp phép cho Công ty CP Đầu tư xây lắp miền Nam, phục vụ dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Theo Sở NN&MT Vĩnh Long, việc khai thác cát tại 2 mỏ cát trên người dân đặc biệt quan tâm, do lo lắng về nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng đến đất đai, nhà cửa, môi trường sống của người dân. Địa phương khẳng định, mục đích khai thác 2 mỏ cát phục vụ các công trình an ninh, quốc phòng, dự án giao thông trọng điểm quốc gia, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng, không có tính chất mua bán.

Bên cạnh đó, việc khai thác 2 mỏ cát cũng góp phần chỉnh trị dòng chảy, đưa dòng chảy ra giữa dòng sông, xa bờ, hạn chế nguy cơ sạt lở bờ sông, do các bãi bồi làm dòng chảy sát bờ gây sạt lở.

Trước những băn khoăn của người dân, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đã có văn bản cam kết trách nhiệm trong suốt quá trình triển khai. Theo đó, nếu đơn vị khai thác vi phạm về thời gian, phạm vi, độ sâu, công suất, sai thiết bị sẽ bị xử lý nghiêm, không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Với đường dây nóng, ngành chức năng cam kết tiếp nhận và xử lý kịp thời mọi kiến nghị của người dân.

Trường hợp xuất hiện dấu hiệu sạt lở bờ sông trong quá trình khai thác, tỉnh Vĩnh Long sẽ chỉ đạo dừng khai thác để kiểm tra, đánh giá nguyên nhân và thực hiện các biện pháp khắc phục cần thiết, giải quyết bồi thường nếu có thiệt hại.

Khi dự án hoàn thành sẽ đóng mỏ, chấm dứt khai thác. Ảnh minh họa

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Long, Tổ công tác giám sát hoạt động khai thác cát sẽ được thành lập, với sự tham gia của chính quyền và người dân trong khu vực bị ảnh hưởng. Tổ có nhiệm vụ theo dõi khối lượng, phạm vi, phương pháp khai thác, thiết bị sử dụng, thời gian khai thác và mục đích sử dụng khoáng sản sau khai thác.