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Phát hiện trăn rừng dài 3 mét bò vào khu vườn

Thái Thịnh

TPO - Chiều ngày 22/6, các cơ quan chức năng xã Bum Tở phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm Mường Tè, tỉnh Lai Châu tổ chức thả một cá thể trăn đất về môi trường tự nhiên.

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Cá thể Trăn đất thuộc nhóm IIB, có trọng lượng 12kg, chiều dài 3 mét được người dân phát hiện trong vườn nhà và đã báo cáo với Chính quyền địa phương.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 21/6, ông Lý Văn Quang, trú tại bản Nà Áng, xã Bum Tở, tỉnh Lai Châu phát hiện một cá thể trăn lớn từ rừng bò vào khu vườn của gia đình. Ý thức được đây là loài động vật hoang dã nguy cấp cần được bảo vệ, ông Quang và các hộ dân xung quanh đã không tự ý bẫy bắt mà kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương xử lý.

Qua xác minh của Tổ công tác, cá thể trăn này hoàn toàn có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, không phải do nuôi nhốt hay mua bán trái phép. Qua kiểm tra cho thấy, đây là một cá thể Trăn đất thuộc nhóm IIB, có trọng lượng 12kg, chiều dài 3 mét. Tại thời điểm kiểm tra, cá thể trăn hoàn toàn khỏe mạnh, phản xạ nhanh nhẹn và không bị thương tích. Việc thả cá thể trăn đất về môi trường tự nhiên được thực hiện đúng quy định, bảo đảm an toàn cho động vật và lực lượng tham gia. Sau khi được thả, cá thể trăn đã nhanh chóng hòa nhập với môi trường sống tự nhiên.

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Cá thể Trăn đất được lực lượng chức năng thả về môi trường tự nhiên

Thông qua hoạt động này, chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã; không săn bắt, bẫy bắt, mua bán trái phép các loài động vật hoang dã, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn.

Thái Thịnh
#Cá thể Trăn đất

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