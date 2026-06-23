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Thế giới

Nắng nóng kinh hoàng ở châu Âu: 40 người Pháp chết đuối vì đi bơi giải nhiệt

Minh Hạnh

TPO - Ít nhất 40 người đã chết đuối ở Pháp những ngày gần đây, khi người dân đổ xô đi tìm cách giải nhiệt trong đợt nắng nóng kỷ lục càn quét châu Âu.

Phần lớn nước Pháp đang đối mặt với tình trạng nắng nóng gay gắt, và dự kiến sẽ ghi nhận mức nhiệt khoảng 40 độ C trong hôm nay (23/6). Ở một số vùng phía Tây nước Pháp, nhiệt độ có thể lên tới 43 độ C.

54 tỉnh thành của Pháp hiện đang trong tình trạng báo động đỏ, điều mà các nhà dự báo thời tiết cho rằng chưa từng có tiền lệ.

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Đường phố ở Pháp trở nên vắng lặng vào ban ngày vì nắng nóng. (Ảnh: Reuters)

Trên khắp nước Pháp, người dân đã nhảy xuống sông và kênh đào để giải nhiệt. Bộ trưởng Thể thao Pháp Marina Ferrari cho biết, bà hiểu được mong muốn tránh nóng nhưng cảnh báo người dân không nên bơi ở những khu vực không được phép hoặc nguy hiểm.

Phát biểu trước cuộc họp khẩn cấp về đợt nắng nóng, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu cho biết: "Một tai họa đáng buồn khi nói đến các vụ đuối nước, như số liệu mới nhất vừa được báo cáo, đã có 40 người chết đuối kể từ ngày 18/6, hầu hết là người trẻ tuổi".

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Người dân giải nhiệt tại Đài phun nước Trocadero cạnh Tháp Eiffel ở Paris. (Ảnh: Reuters)

Hôm 22/6, lực lượng cứu hộ đã không thể hồi sức cho hai trẻ em (2 và 4 tuổi), được mẹ tìm thấy bất tỉnh trong xe ô tô của gia đình giữa trời nắng nóng.

Tại Paris, người lao động phải vật lộn với điều kiện thời tiết oi bức sau những đêm mất ngủ trong các căn hộ không được trang bị đầy đủ để chống chọi với cái nóng. Một số chuyến tàu đã bị hủy, bao gồm cả tuyến Paris-Brussels.

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Người dân xếp hàng mua quạt đứng và máy tạo độ ẩm tại Paris. (Ảnh: Reuters)

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, nền kinh tế cũng đang bị ảnh hưởng.

Đợt nắng nóng ở châu Âu được thúc đẩy bởi một hình thái thời tiết được gọi là khối Omega, có hình dạng của chữ cái Hy Lạp, với một khối không khí nóng phình ra ở giữa và không khí mát hơn ở hai bên, khiến nhiệt độ tăng cao từng ngày. Chưa rõ đợt nắng nóng hiện tại sẽ kéo dài bao lâu.

"Nước Pháp đang hoạt động với tốc độ chậm. Các doanh nghiệp, trong khả năng có thể, đang thực hiện các khuyến nghị để bảo vệ nhân viên của họ," người đứng đầu nhóm các nhà tuyển dụng MEDEF của Pháp, Patrick Martin, nói với BFM TV.

Ngoài Pháp, Anh, Ý, Thụy Sĩ và Tây Ban Nha cũng đang phải chịu đựng cái nóng cực độ, với nhiệt độ kỷ lục ở một số khu vực làm gián đoạn hoạt động của trường học và mạng lưới giao thông.

Tại Ý, Bộ Y tế đã ban hành cảnh báo cấp độ cao nhất cho 15 thành phố, và chính quyền đã thực hiện các biện pháp hạn chế hoạt động ở một số lĩnh vực.

Tại Anh, dự báo của cơ quan khí tượng cho biết, nhiệt độ có thể lên tới 37 độ C ở miền nam.

Hàng chục trường học lên kế hoạch đóng cửa sớm, viện dẫn lý do là các tòa nhà không thể chống chọi với cái nóng.

Cơ quan khí tượng Tây Ban Nha đã ban hành cảnh báo đỏ ở một số khu vực của đất nước, cảnh báo về đợt nắng nóng nguy hiểm với nhiệt độ dự kiến ​​lên tới 44 độ C. Hàng chục đô thị trên khắp miền bắc Tây Ban Nha đã hủy bỏ các lễ hội đốt lửa truyền thống do nguy cơ cháy rừng.

Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, châu Âu đang ấm lên với tốc độ gấp hơn hai lần mức trung bình toàn cầu, khiến các đợt nắng nóng kéo dài xảy ra ngày càng thường xuyên.

Minh Hạnh
Reuters
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