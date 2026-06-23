Khởi tố nữ giám đốc trốn thuế tại Ninh Bình

TPO - Ngày 23/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thị Hằng (SN 1985), Giám đốc Công ty TNHH VT Thịnh Long và Nguyễn Thị Nhung (SN 1997), kế toán của doanh nghiệp này, để điều tra về hành vi “Trốn thuế” theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, qua công tác nắm tình hình địa bàn và kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện Công ty TNHH VT Thịnh Long có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các quy định về thuế và hóa đơn, gây thất thu ngân sách nhà nước và làm ảnh hưởng đến môi trường cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cơ quan điều tra công bố quyết định tố tụng đối với 2 bị can.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Công ty TNHH VT Thịnh Long đã sử dụng nhiều hóa đơn không hợp pháp với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi khống hơn 6 tỷ đồng để kê khai, khấu trừ thuế trái quy định. Thông qua thủ đoạn này, doanh nghiệp bị cáo buộc đã trốn số tiền thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước hơn 400 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án và khởi tố các bị can để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ án đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan.