Bị phạt vì đăng thông tin xuyên tạc về lực lượng công an

TPO - Bức xúc từ một vụ va chạm giao thông, một người đàn ông đã đăng tải nội dung cho rằng lực lượng công an "bảo kê" cho người khác trên mạng xã hội. Sau quá trình xác minh, Công an phường Rạch Dừa (TPHCM) đã xử phạt người này 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật.

Ngày 23/6, Công an phường Rạch Dừa (TPHCM) thông tin, đơn vị này vừa xử phạt hành chính một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an.

Công an làm việc với người đàn ông đăng thông tin sai sự thật.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 18 giờ ngày 12/6, một tài khoản Facebook đã đăng bài viết trên nhóm và fanpage "Chợ Rạch Dừa, phường 10, 11, 12 - Vũng Tàu" với nội dung: "Công an Rạch Dừa bảo kê cho đối tượng này", kèm theo hình ảnh một người đàn ông.

Qua công tác xác minh, ngày 16/6, Công an phường Rạch Dừa đã mời ông N.D. (SN 1967) đến làm việc. Tại cơ quan công an, ông D. thừa nhận là người sử dụng tài khoản Facebook đăng tải nội dung nêu trên.

Người này khai nhận do bức xúc từ một vụ va chạm giao thông xảy ra trước đó tại phường Phước Thắng và mâu thuẫn với chồng của người phụ nữ liên quan nên đã đăng tải bài viết có nội dung thiếu kiểm chứng.

Qua làm việc, Công an phường Rạch Dừa xác định nội dung cho rằng lực lượng công an "bảo kê" là thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cơ quan chức năng.

Căn cứ quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Công an phường Rạch Dừa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.D. số tiền 7,5 triệu đồng; đồng thời yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ nội dung sai sự thật và cam kết không tái phạm.

Theo Công an phường Rạch Dừa, trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã xử phạt 5 trường hợp có hành vi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận thông tin xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi sử dụng mạng xã hội, chỉ đăng tải, chia sẻ thông tin đã được kiểm chứng từ các nguồn chính thống; không lợi dụng mạng xã hội để phát tán thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức hoặc danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Mọi hành vi vi phạm đều có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.