Phát hiện thi thể người đàn ông trên sông Hương

TPO - Người dân phát hiện một thi thể nam giới nổi trên sông Hương đoạn qua trung tâm TP. Huế. Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ vụ việc.

Chiều 23/6, lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa (TP. Huế) cho biết, cơ quan chức năng vừa tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc phát hiện thi thể một người đàn ông trên sông Hương đoạn chảy qua địa phương.

Đội 0 đồng Huế hỗ trợ đưa thi thể nạn nhân lên bờ sông Hương đoạn gần quảng trường bia Quốc Học, phường Thuận Hóa. Ảnh: Nhật Hoàng

Trước đó, người dân phát hiện một thi thể nổi trên mặt nước tại khu vực sông Hương đoạn chảy qua địa bàn phường Thuận Hóa nên trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Thuận Hóa phối hợp các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường để kiểm tra, tổ chức xác minh nhân thân nạn nhân.

Qua công tác xác minh ban đầu, gia đình chị N.T.T.X. (SN 1980, trú tại đường Nguyễn Trãi, phường Phú Xuân, TP. Huế) đã đến nhận dạng và xác định người tử vong là ông H.N.T. (SN 1978), chồng của chị X.

Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm và nhận dạng ban đầu, thi thể nạn nhân được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Công an phường Thuận Hóa hiện phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Huế, cơ quan pháp y và Viện KSND khu vực 1 tiếp tục điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.