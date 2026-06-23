Cựu giám đốc khai nằm viện chờ mổ vẫn bị sếp gọi đem tiền ra Hà Nội 'chi ngoại giao'

TPO - Bị cáo Lê Tiến Quý (cựu Giám đốc Xí nghiệp X30) khai nhiều lần bị "sếp" gọi điện đòi tiền chi ngoại giao, thậm chí khi ông ốm, nằm viện chờ mổ vẫn bị gọi đem tiền ra Hà Nội.

Nhận tiền không có hóa đơn, chứng từ

Chiều 23/6, sau nhiều giờ công bố cáo trạng, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét hỏi 17 bị cáo phạm tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại Công ty Nam Triệu (doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công an).

Trong vụ án, cơ quan tố tụng cáo buộc Nguyễn Văn Hưng (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nam Triệu) và Lê Tiến Quý (cựu Giám đốc Xí nghiệp X30) là hai đối tượng cầm đầu, chỉ đạo và tích cực thực hành sai phạm.

Kiểm sát viên công bố cáo trạng cho thấy, Công ty Nam Triệu là doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu, thuộc Cục Công nghiệp An ninh, Bộ Công an, ngành nghề kinh doanh gồm đóng tàu, thuyền, sản xuất biển ôtô, xe máy, biển báo giao thông, kinh doanh một số sản phẩm phục vụ ngành Công an. Còn Xí nghiệp X30 là đơn vị thành viên trực thuộc Công ty Nam Triệu.

Từ năm 2018 - 2024, bị cáo Hưng và Quý được giao thực hiện các hợp đồng kinh tế để sản xuất các sản phẩm chuyên dụng của ngành công an. Tuy nhiên, hai bị cáo không tổ chức sản xuất theo quy định mà thuê đơn vị bên ngoài gia công, sau đó hợp thức bằng các hợp đồng kinh tế mua bán vật tư, nâng khống giá trị, chi phí sản xuất.

Ngoài ra, họ còn sử dụng đất an ninh để hợp tác, liên doanh, liên kết, cho thuê làm nhà xưởng, kho bãi nhưng không kê khai, hạch toán trên sổ sách kế toán nhằm tạo nguồn tiền "chênh lệch" trái luật. Các sai phạm này gây thiệt hại cho doanh nghiệp nhà nước tổng số tiền 23,8 tỷ đồng.

Bị cáo Hưng bị cáo buộc có gian lận, tham ô khi thực hiện các hợp đồng sản xuất hàng hóa cho Cục Trang bị và Kho vận, Bộ Công an; chỉ đạo thủ quỹ, kế toán nâng khống giá trị vật tư, hợp thức hồ sơ, chứng từ để rút tiền.

Khai tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Ngọc Tính (cựu Thủ quỹ Xí nghiệp X30) khẳng định có ký nhận tiền hoa hồng nhưng không có hóa đơn, chứng từ. Sau khi nhận tiền, ông sẽ chi hoặc chia theo chỉ đạo của bị cáo Hưng, Quý.

Nhóm bị cáo làm Kế toán Xí nghiệp X30 cho hay, biết hết về chủ trương nâng khống giá các thiết bị của công ty để lấy “tiền ngoại giao”. Khoản tiền chi ra như thế nào do thủ quỹ và Giám đốc đề xuất.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Nằm viện chờ mổ vẫn phải đem tiền cho lãnh đạo

Trong khi, bị cáo Lê Tiến Quý khai rằng mọi thủ đoạn nâng khống giá trang thiết bị, thu tiền “ngoại giao” đều do bị cáo Nguyễn Văn Hưng chỉ đạo.

Quý khai thêm, dù ông Hưng khi lên chức Tổng giám đốc Công ty Nam Triệu nhưng vẫn giữ phòng làm việc riêng tại Xí nghiệp X30 để trực tiếp điều hành công việc.

Ngoài mức nâng khống giá thiết bị từ 10% - 13% do Hưng quy định, Quý khai còn được cấp trên yêu cầu thu thêm khoảng 5 tỷ để "có quà cho lãnh đạo".

Theo bị cáo Quý, dù nhiều hợp đồng chưa ký, tiền tạm ứng vẫn nằm trong tài khoản doanh nghiệp nhưng liên tục bị ông Hưng gọi điện đòi tiền, yêu cầu ký đại một hợp đồng khống nào đó để lấy tiền ra. Vẫn theo lời khai của bị cáo Quý, ông Hưng đòi chia tiền rất "gắt", thậm chí dọa cách chức khiến ông buộc phải “ứng tiền túi” ra trước.

Trong vụ án, ông Quý có 6 lần trực tiếp đưa tiền cho ông Hưng. Tất cả 6 lần đều diễn ra sau mỗi cuộc gọi của ông Hưng yêu cầu chuẩn bị với lý do sắp có đoàn lãnh đạo đến kiểm tra nên cần tiền "ngoại giao".

Đáng chú ý, lời khai của bị cáo Quý cũng thể hiện, làm việc lâu ngày, cứ thấy doanh nghiệp hôm trước đưa tiền, hôm sau ông Hưng gọi điện đòi chi ngay. Số tiền ông Hưng yêu cầu từ 500 triệu đến 2 tỷ đồng. Tiền ông Quý đưa cho ông Hưng đều mệnh giá 500 nghìn đồng xếp thành từng tệp, bỏ túi nylon đặt lên bàn “lần nào đưa cũng vậy”. Sau khi nhận tiền, ông Hưng mở ra kiểm đếm, rồi cất vào phòng riêng.

Bị cáo Quý khai, nhớ nhất lần đưa tiền thứ 5, diễn ra vào tháng 7/2022, khi lô ghế thẩm vấn chưa hoàn thiện và Xí nghiệp X30 có nguy cơ bị phạt hợp đồng gần 8 tỷ đồng.

Bị cáo cho hay, ông Hưng đã chỉ đạo đưa 2 tỷ đồng để "ngoại giao" với đoàn nghiệm thu của Cục. "Để qua đợt kiểm tra, anh Hưng còn chỉ đạo công nhân xếp chồng những chiếc ghế chưa hoàn thiện, phủ bạt kín rồi buộc lại để tạo cảm giác đủ số lượng. Việc sau đó thế nào, anh Hưng đứng ra trực tiếp lo liệu", Quý nói.

Đặc biệt, ở lần đưa tiền thứ 6 diễn ra vào 12/2022. Bị cáo Quý cho biết, thời điểm này ông đang mắc bệnh gan nặng, phát hiện khối u, đã có lịch phẫu thuật của bệnh viện. Mặc dù vậy, bị cáo vẫn bị ông Hưng yêu cầu ra Hà Nội để mang tiền "chi ngoại giao".

Bị cáo Quý chuẩn bị 500 triệu đồng cho vào cặp da rồi bay ra Hà Nội, mang lên phòng làm việc của ông Hưng tại Công ty Nam Triệu. Sau khi giao tiền, ông Quý ra sân bay về thẳng bệnh viện để mổ gan ngay...