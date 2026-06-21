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Người dân Huế giao nộp 26 cá thể động vật hoang dã, quý hiếm

Ngọc Văn

TPO - Lực lượng kiểm lâm TP. Huế đã tiếp nhận 26 cá thể động vật hoang dã do người dân tự nguyện giao nộp. Trong số này có nhiều loài nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IB và IIB được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt.

Ngày 21/6, ông Lê Ngọc Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP. Huế cho biết, 26 cá thể động vật hoang dã, quý hiếm đã được lực lượng nghiệp vụ thuộc đơn vị tiếp nhận qua 25 đợt giao nộp tự nguyện của người dân trên địa bàn thành phố kể từ đầu năm đến nay.

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Cá thể rùa bốn mắt quý hiếm vừa được người dân Huế tự nguyện giao nộp cho kiểm lâm.

Đáng chú ý, trong số 26 cá thể được bàn giao có 12 cá thể thuộc nhóm IB, gồm 2 kỳ đà vân, 1 diều hoa Miến Điện, 3 tê tê Java, 2 cu li nhỏ, 3 rùa hộp trán vàng miền Trung và 1 cầy gấm. Đây đều là những loài nguy cấp, quý hiếm có giá trị cao về bảo tồn.

Ngoài ra, lực lượng kiểm lâm còn tiếp nhận 10 cá thể thuộc nhóm IIB như đại bàng đen, rùa sa nhân, rùa núi vàng, kỳ đà hoa, rùa bốn mắt cùng nhiều loài động vật hoang dã khác.

Gần đây nhất, ngày 14/6, Hạt Kiểm lâm khu vực Bắc Sông Hương phối hợp UBND xã Bình Điền tiếp nhận một cá thể rùa bốn mắt quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp. Cùng thời điểm, Hạt Kiểm lâm khu vực Trung tâm thành phố phối hợp UBND phường Kim Long tiếp nhận một cá thể rùa hộp trán vàng thuộc nhóm IB, nặng khoảng 0,7 kg do ông Đào Văn Ân tự nguyện bàn giao cho cơ quan chức năng.

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Lực lượng kiểm lâm tại Huế tiếp nhận cá thể tê tê Java quý hiếm do người dân phát hiện trên đường và tự nguyện giao nộp.

Trước đó, vào tối 10/6, UBND phường Vỹ Dạ phối hợp Công an phường và Hạt Kiểm lâm khu vực trung tâm TP. Huế tiếp nhận một cá thể tê tê Java do người dân tự nguyện giao nộp.

Cá thể tê tê có trọng lượng khoảng 1,6 kg, được ông Lê Thanh Tú (SN 1975, trú đường Nguyễn Lộ Trạch, phường Vỹ Dạ) phát hiện trong một túi lưới bị bỏ lại giữa đường. Nhận thấy đây là loài động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ, ông Tú đã mang cá thể tê tê đến giao nộp cho lực lượng chức năng phường Vỹ Dạ.

Theo lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm TP. Huế, số lượng động vật hoang dã được người dân chủ động giao nộp ngày càng tăng cho thấy nhận thức cộng đồng về bảo vệ thiên nhiên, đa dạng sinh học và chấp hành các quy định của pháp luật đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Sau khi tiếp nhận, các cá thể động vật đủ điều kiện sẽ được chăm sóc, cứu hộ và tái thả về môi trường tự nhiên nhằm góp phần bảo tồn các loài động vật hoang dã trên địa bàn.

Ngọc Văn
#động vật hoang dã #giao nộp động vật #kiểm lâm Huế #tê tê Java #rùa hộp trán vàng #rùa bốn mắt #bảo tồn động vật #đa dạng sinh học #TP. Huế

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