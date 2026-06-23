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Cảnh sát cơ động làm 'diễn viên', đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đến gần cán bộ, chiến sĩ

Ngọc Tú

TPO - Hóa thân vào nhiều vai diễn, xây dựng những tiểu phẩm gần gũi với thực tiễn, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ số 4 đã mang đến Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng nhiều tiết mục đặc sắc, góp phần lan tỏa hiệu quả nội dung nghị quyết đến từng cán bộ, chiến sĩ.

Cảnh sát cơ động làm “diễn viên”, đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đến gần cán bộ, chiến sĩ.

Ngày 23/6, Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 4 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) tổ chức Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

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Toàn cảnh hội thi.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Thái Doãn Bằng - Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ số 4, nhấn mạnh, hội thi không chỉ là sân chơi bổ ích mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giúp cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới, các mục tiêu chiến lược và giải pháp đột phá mà Đại hội XIV của Đảng đã đề ra.

Đối với các thí sinh và các đội thi, đây không chỉ là sân chơi để phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và khả năng sáng tạo mà còn là dịp để nắm rõ, hiểu thấu bản chất, tinh thần của Nghị quyết để liên hệ vào thực tế với nhiệm vụ của đơn vị mình.

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Đại tá Thái Doãn Bằng - Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ số 4, phát biểu khai mạc hội thi.
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Các tác phẩm đặc sắc được các đội thi thể hiện.

Đại tá Thái Doãn Bằng cũng yêu cầu, sau hội thi, mỗi cán bộ, chiến sĩ sẽ là một tuyên truyền viên tích cực, mang tinh thần, luồng sinh khí mới của Nghị quyết Đại hội XIV lan tỏa đến từng chi bộ, từng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. “Từ nhận thức đúng, chúng ta phải chuyển hóa thành hành động cụ thể, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết đề ra”, Đại tá Bằng nhấn mạnh.

Tại Hội thi, 5 đội đại diện cho các đơn vị trong Trung đoàn lần lượt thể hiện tài năng qua 4 phần: Màn chào hỏi giới thiệu; thi trắc nghiệm kiến thức; thi thuyết trình, xử lý tình huống và phần thi sân khấu hóa.

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Các đội thi tranh tài kiến thức thông qua phần thi trả lời trắc nghiệm.

Nếu các phần thi kiến thức thể hiện sự am hiểu về nghị quyết thì phần thi sân khấu hóa lại mang đến nhiều cảm xúc và bất ngờ cho người xem. Đây cũng là nội dung nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham dự.

Trong những bộ quân phục quen thuộc, các chiến sĩ CSCĐ tạm gác nhiệm vụ thường ngày để hóa thân thành nhiều nhân vật khác nhau trong các tiểu phẩm được dàn dựng công phu. Từ những câu chuyện gắn với công tác xây dựng Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến những tình huống gần gũi trong đời sống đơn vị, tất cả đều được chuyển tải bằng ngôn ngữ sân khấu sinh động, dễ hiểu và giàu sức thuyết phục.

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Đặc biệt, những tiểu phẩm sân khấu hóa do chính cán bộ, chiến sĩ dàn dựng, hóa thân đã tạo dấu ấn mạnh mẽ tại hội thi.

Nhiều tiểu phẩm được đầu tư kỹ lưỡng về kịch bản, đạo cụ và cách thể hiện, khéo léo lồng ghép các nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào những câu chuyện đời thường. Sự nhập vai tự nhiên, diễn xuất chân thực của các cán bộ, chiến sĩ đã giúp những nội dung vốn được xem là khô khan trở nên hấp dẫn, gần gũi hơn.

Không ít tiết mục đã để lại những tiếng cười sảng khoái, xen lẫn những khoảng lặng suy ngẫm, qua đó truyền tải hiệu quả thông điệp về trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc hiện thực hóa các mục tiêu mà nghị quyết đề ra. Chính sự sáng tạo ấy đã giúp công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị trở nên sinh động, dễ tiếp cận và có sức lan tỏa mạnh mẽ.

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Nhiều tiết mục kịch được lồng ghép nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng gây ấn tượng tại hội thi.
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Sau màn tranh tranh tài, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho đội thi Tiểu đoàn 4, giải Nhì thuộc về Tiểu đoàn 3, giải 3 được trao cho Tiểu đoàn 1 và 2 giải khuyến khích cho Khối cơ quan Trung đoàn và Tiểu đoàn 2
Ngọc Tú
#Nghệ An #Cảnh sát cơ động #Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động #Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV #Nghị quyết XIV của Đảng #chiến sĩ #diễn viên #kịch hóa #tiểu phẩm #hội thi

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