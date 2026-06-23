10 thiếu nhi tiêu biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc XIII

Chủ trì buổi gặp mặt, có anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, các em thiếu nhi đã được phổ biến những nội dung liên quan đến việc tham dự Đại hội; trao đổi, chia sẻ về quá trình học tập, rèn luyện, công tác Đội và phong trào thiếu nhi tại địa phương. Đồng thời, các em cũng bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đại diện cho thiếu nhi Việt Nam tham dự sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ cả nước.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Các đại biểu thiếu nhi chia sẻ tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, anh Lê Anh Quân chúc mừng các em thiếu nhi tiêu biểu được lựa chọn tham dự Đại hội. Dịp này, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư mong muốn các em phát huy tinh thần tự tin, trách nhiệm, tích cực giao lưu, học hỏi, lan tỏa hình ảnh đẹp của thiếu nhi Việt Nam, đồng thời mang những thông điệp, ước mơ và khát vọng của thiếu nhi cả nước gửi tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Chương trình gặp mặt cũng là dịp để Hội đồng Đội Trung ương động viên, định hướng và chuẩn bị các điều kiện cần thiết, góp phần giúp các em tham gia Đại hội với tâm thế tự tin, trách nhiệm và đầy tự hào.

10 đại biểu thiếu nhi tiêu biểu sẽ tham dự Đại hội.

Đại biểu thiếu nhi check-in không khí chào mừng Đại hội.