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Giới trẻ

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10 thiếu nhi tiêu biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc XIII

Châu Linh Châu Linh

TPO - Sáng 23/6, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình gặp mặt 10 thiếu nhi tiêu biểu đại diện cho thiếu nhi cả nước tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ trì buổi gặp mặt, có anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, các em thiếu nhi đã được phổ biến những nội dung liên quan đến việc tham dự Đại hội; trao đổi, chia sẻ về quá trình học tập, rèn luyện, công tác Đội và phong trào thiếu nhi tại địa phương. Đồng thời, các em cũng bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đại diện cho thiếu nhi Việt Nam tham dự sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ cả nước.

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Toàn cảnh buổi gặp mặt.
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Các đại biểu thiếu nhi chia sẻ tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, anh Lê Anh Quân chúc mừng các em thiếu nhi tiêu biểu được lựa chọn tham dự Đại hội. Dịp này, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư mong muốn các em phát huy tinh thần tự tin, trách nhiệm, tích cực giao lưu, học hỏi, lan tỏa hình ảnh đẹp của thiếu nhi Việt Nam, đồng thời mang những thông điệp, ước mơ và khát vọng của thiếu nhi cả nước gửi tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Chương trình gặp mặt cũng là dịp để Hội đồng Đội Trung ương động viên, định hướng và chuẩn bị các điều kiện cần thiết, góp phần giúp các em tham gia Đại hội với tâm thế tự tin, trách nhiệm và đầy tự hào.

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10 đại biểu thiếu nhi tiêu biểu sẽ tham dự Đại hội.
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Đại biểu thiếu nhi check-in không khí chào mừng Đại hội.

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra trong hai ngày 24 - 25/6 tới tại Hà Nội, với gần 790 đại biểu tham dự.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII có khẩu hiệu hành động: “Bản lĩnh tự cường – Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”. Khẩu hiệu gồm 4 thành tố phản ánh 4 đặc trưng của thanh niên và yêu cầu đối với thanh niên trong kỷ nguyên mới của dân tộc, bám sát phương châm hành động Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra cho thanh niên trong bài viết “Thanh niên với tương lai đất nước”.

Châu Linh Châu Linh
#Thiếu nhi #Đại hội Đoàn XIII #Hội đồng Đội Trung ương #Hà Nội #đại biểu thiếu nhi

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