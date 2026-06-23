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Giới trẻ

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu gửi thông điệp tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Minh Vy

TPO - Hướng về ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam, các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu đã bày tỏ những suy nghĩ, gửi gắm kỳ vọng, thông điệp tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

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"Người trẻ cần dám đi trên những con đường khó﻿, dám nghĩ khác, dám bắt đầu những điều chưa ai làm và đủ bản lĩnh để đứng dậy, bước tiếp sau mỗi lần chưa thành công" là lời chia sẻ đầy ý nghĩa của PGS. TS. Nguyễn Viết Hương - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024.
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Thông điệp từ TS. Phạm Huy Hiệu - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024, gửi tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII﻿.
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Anh Hoàng Khắc Hiếu - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024 chúc các bạn trẻ không ngừng học hỏi và biến những ý tưởng táo bạo thành sản phẩm, giải pháp hữu ích phục vụ cộng đồng và góp phần đưa Việt Nam phát triển bền vững.
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Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024 - nhà Vô địch Olympic Vật lý quốc tế Thân Thế Công﻿ xin hứa sẽ không ngừng học tập, sáng tạo và cống hiến để mỗi nỗ lực hôm nay góp phần đưa Việt Nam vươn tầm thế giới.
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Nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi - Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025 bày tỏ: "Chi thật sự mong rằng mỗi bạn trẻ sẽ luôn tự tin vào bản sắc﻿ của mình, bởi khi hiểu mình đến từ đâu, chúng ta sẽ biết mình có thể đi xa đến đâu".
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Là một người trẻ bước ra từ bản làng, rapper Double 2T - Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2024 xin gửi tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII﻿ niềm tin và kỳ vọng: Tuổi trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục dám ước mơ, dám hành động, dám cống hiến, để những điều tốt đẹp không chỉ vang lên trong lời hát, mà còn sáng lên trong từng việc làm cụ thể vì cộng đồng.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sẽ diễn ra trong hai ngày 24 – 25/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Đại hội diễn ra với tinh thần hành động: “Bản lĩnh tự cường – Tiên phong sáng tạo – Khát vọng cống hiến – Làm chủ tương lai”. Tham dự Đại hội có 786 đại biểu chính thức đại diện cho 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Minh Vy
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