Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu gửi thông điệp tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

TPO - Hướng về ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam, các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu đã bày tỏ những suy nghĩ, gửi gắm kỳ vọng, thông điệp tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sẽ diễn ra trong hai ngày 24 – 25/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Đại hội diễn ra với tinh thần hành động: “Bản lĩnh tự cường – Tiên phong sáng tạo – Khát vọng cống hiến – Làm chủ tương lai”. Tham dự Đại hội có 786 đại biểu chính thức đại diện cho 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.