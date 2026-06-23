Tuổi trẻ cả nước lan tỏa nhiệt huyết 'Áo xanh gọi tương lai'

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sẽ diễn ra trong hai ngày 24 – 25/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Đại hội diễn ra với tinh thần hành động: “Bản lĩnh tự cường – Tiên phong sáng tạo – Khát vọng cống hiến – Làm chủ tương lai”. Tham dự Đại hội có 786 đại biểu chính thức đại diện cho 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.