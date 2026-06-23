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Giới trẻ

Tuổi trẻ cả nước lan tỏa nhiệt huyết 'Áo xanh gọi tương lai'

Minh Vy

TPO - Tuổi trẻ, thanh niên cả nước với tinh thần háo hức, cùng hòa nhịp, lan tỏa nhiệt huyết, khát vọng cống hiến và tinh thần tiên phong, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII.

Tuổi trẻ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng hòa nhịp, lan tỏa nhiệt huyết, khát vọng cống hiến﻿ và tinh thần tiên phong, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII.
Trong sắc xanh nhiệt huyết, đoàn viên, thanh niên thành phố Huế hòa chung nhịp đập hướng về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII﻿. Mỗi bước nhảy là một niềm tin, mỗi nhịp chuyển động là một khát vọng cống hiến, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ Cố đô: Bản lĩnh tự cường – Tiên phong sáng tạo – Khát vọng cống hiến – Làm chủ tương lai. Từ dòng Hương thơ mộng đến những vùng quê, vùng cao, màu áo xanh thanh niên thành phố đang phát huy truyền thống, lan tỏa tinh thần tiên phong, sáng tạo, chung tay xây dựng Huế trở thành đô thị di sản, xanh, thông minh và giàu bản sắc.﻿
Tuổi trẻ Học viện Cán bộ TPHCM thực hiện thử thách nhảy Dance Challenge trên nền nhạc ca khúc “Áo xanh gọi tương lai﻿”.
Bạn có nghe thấy tiếng gọi từ những cung đường tình nguyện? Bạn có nhìn thấy sắc xanh đang lan tỏa trên mọi nẻo đường của Tổ quốc? Đó chính là màu áo xanh của tuổi trẻ﻿ – màu của khát vọng, của cống hiến và của những trái tim chưa bao giờ biết chùn bước. Đó cũng chính là thông điệp của Đoàn phường Phan Rang, Khánh Hòa qua tiết mục đồng diễn "Áo xanh gọi tương lai" , gửi tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sẽ diễn ra trong hai ngày 24 – 25/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Đại hội diễn ra với tinh thần hành động: “Bản lĩnh tự cường – Tiên phong sáng tạo – Khát vọng cống hiến – Làm chủ tương lai”. Tham dự Đại hội có 786 đại biểu chính thức đại diện cho 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Minh Vy
#Áo xanh gọi tương lai #Dance Challenge #Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII #thanh niên #Bản lĩnh tự cường #Khát vọng cống hiến

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