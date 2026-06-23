Tuổi trẻ cả nước lan tỏa nhiệt huyết 'Áo xanh gọi tương lai'

TPO - Tuổi trẻ, thanh niên cả nước với tinh thần háo hức, cùng hòa nhịp, lan tỏa nhiệt huyết, khát vọng cống hiến và tinh thần tiên phong, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII.
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sẽ diễn ra trong hai ngày 24 – 25/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Đại hội diễn ra với tinh thần hành động: “Bản lĩnh tự cường – Tiên phong sáng tạo – Khát vọng cống hiến – Làm chủ tương lai”. Tham dự Đại hội có 786 đại biểu chính thức đại diện cho 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.