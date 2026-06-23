Hiến kế gửi Đoàn: Khi người trẻ kéo ‘sóng số’ về làng, ra ruộng

TPO - Không dừng lại ở những khẩu hiệu hành chính, các hiến kế gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII từ thủ lĩnh trẻ đất Sen hồng (Đồng Tháp) mang đậm hơi thở cuộc sống. Đó là khát vọng đưa thanh niên làm chủ chuỗi giá trị nông nghiệp số và số hóa công vụ từ những "chạm" công nghệ nhỏ nhất.

Từ nông tri điền đến người trẻ làm chủ nông nghiệp 4.0

Nhiều năm đồng hành cùng nông dân miền Tây bứt phá khỏi tư duy canh tác truyền thống, anh Ngô Hùng Vũ – Phó Giám đốc Kỹ thuật, Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Kim Phát (Đồng Tháp) thẳng thắn nhìn nhận: “Nông nghiệp hôm nay không còn là câu chuyện trồng cây, nuôi con. Đó là cuộc chơi của tri thức, công nghệ, tiêu chuẩn, thương hiệu và thị trường”.

Từ góc độ một hợp tác xã công nghệ cao, anh Vũ hiến kế, Đại hội XIII cần đặt người trẻ vào vị trí trung tâm của quá trình đổi mới mô hình sản xuất. Tổ chức Đoàn các cấp cần thiết kế các chương trình hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp thực chất hơn, "đo ni đóng giày" theo từng ngành hàng chủ lực của địa phương.

Anh Ngô Hùng Vũ – Phó Giám đốc Kỹ thuật, Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Kim Phát (Đồng Tháp).

"Đối với Đồng Tháp và khu vực ĐBSCL, Đoàn cần hình thành các mô hình thanh niên làm nông nghiệp số. Ở đó, người trẻ không chỉ biết ra đồng, mà phải được làm chủ kỹ thuật truy xuất nguồn gốc, chuẩn hóa VietGAP, hữu cơ, thiết lập mã số vùng trồng và đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử", anh Vũ đề xuất.

Để các ý tưởng không nằm trên giấy, vị chuyên gia kỹ thuật trẻ tuổi này kỳ vọng, Đoàn sẽ đóng vai trò "nhà môi giới" chiến lược. Cụ thể, Đoàn cần làm cầu nối, thiết lập cơ chế liên kết "5 nhà": Thanh niên khởi nghiệp – Hợp tác xã – Doanh nghiệp – Nhà khoa học – Tổ chức tín dụng. Sự cộng hưởng này sẽ trang bị cho người trẻ cả cần câu lẫn vùng biển lớn, chuyển hóa tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp xanh, bền vững trong thời kỳ hội nhập.

Cuộc cách mạng dịch vụ công từ cơ sở

Ở một góc nhìn khác từ không gian quản trị công vụ, anh Lê Phước Thịnh – Ủy viên BCH Đoàn phường, Bí thư Chi đoàn cơ sở các cơ quan Đảng thuộc phường Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) đặt vấn đề, muốn thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số quốc gia, tổ chức Đoàn phải dũng cảm đóng vai trò "ngòi nổ" tiên phong, số hóa ngay từ những sinh hoạt thường nhật tại cơ sở.

Hiến kế giải pháp cho Đoàn nhiệm kỳ mới, anh Thịnh đề xuất 3 vấn đề: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và tổ chức sinh hoạt. Việc quét mã QR điểm danh hay tích hợp chíp công nghệ giao tiếp cận trường vào các hoạt động của Đoàn, sẽ giúp minh bạch hóa, tăng tính chính xác, khoa học và tối ưu thời gian tổ chức sự kiện chỉ bằng một cú chạm trên thiết bị di động.

Bên cạnh đó, chủ động vận hành các trang Zalo Official Account làm kênh thông tin chính thống; phát triển thư viện công cụ trí tuệ nhân tạo (AI); xây dựng website tra cứu bản đồ số, tra cứu tên khóm phường sau sáp nhập địa giới hành chính. Đây là những giải pháp "chặt đứt" thủ tục giấy tờ phiền hà, mang lại sự tiện lợi, an toàn tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Anh Lê Phước Thịnh – Bí thư Chi đoàn cơ sở các cơ quan Đảng thuộc phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Ngoài ra, cần chú trọng nhân rộng mô hình "Bình dân học vụ số" và duy trì các đội hình thanh niên tình nguyện bám trụ tại các trung tâm hành chính công, để hỗ trợ vận hành dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID.

Qua thực tiễn tổ chức các lớp bình dân học vụ số và trực tiếp hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến, lực lượng thanh niên đã giúp người dân tiếp cận công nghệ dễ dàng và tiết kiệm thời gian khi đến các trung tâm hành chính.

“Lực lượng thanh niên tại cơ sở phải là những người xóa mù công nghệ cho nhân dân. Khi người dân tiếp cận công nghệ dễ dàng, tiết kiệm được thời gian và công sức, đó chính là thước đo cao nhất cho giá trị xung kích của chiếc áo xanh”, anh Thịnh nói.