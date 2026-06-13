Phát hiện người bị đuối nước, cần làm gì để không biến mình thành nạn nhân?

HHTO - Mùa Hè là thời điểm nhiều gia đình, học sinh tìm đến các bãi biển, hồ bơi, sông suối để vui chơi, giải nhiệt. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn nguy cơ tai nạn đuối nước tăng cao. Việc cứu người đuối nước cần được thực hiện đúng cách, bởi không ít trường hợp người đi cứu lại trở thành nạn nhân tiếp theo do thiếu kỹ năng.

Muốn cứu người, trước hết phải bảo đảm an toàn cho chính mình

Mới đây, fanpage Công an thành phố Hà Nội đã chia sẻ những kiến thức quan trọng về phòng chống đuối nước, đặc biệt là kỹ năng xử lý khi phát hiện người gặp nạn dưới nước.

Theo lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy Hà Nội, phản ứng đầu tiên khi phát hiện người đuối nước không phải là lao ngay xuống nước cứu người. Trong thực tế, nhiều nạn nhân khi hoảng loạn thường bám, ghì chặt bất cứ ai tiếp cận mình, khiến cả hai cùng chìm xuống nước.

Chính vì vậy, điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh, nhanh chóng đánh giá tình huống và tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người xung quanh.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần hô hoán thật to để thu hút sự chú ý, đồng thời gọi những người có kỹ năng bơi lội, cứu hộ hoặc liên hệ các lực lượng chức năng gần nhất để hỗ trợ.

Ưu tiên cứu hộ gián tiếp thay vì lao xuống nước

Theo hướng dẫn của Cảnh sát giao thông đường thủy Hà Nội, sau khi phát hiện người đuối nước, người dân nên nhanh chóng tìm các phương tiện cứu hộ có sẵn như áo phao, phao cứu sinh, dây thừng, cây sào hoặc những vật nổi khác để tiếp cận và hỗ trợ nạn nhân từ khoảng cách an toàn.

Đây được xem là phương án cứu hộ hiệu quả và an toàn nhất đối với người không được đào tạo chuyên môn về cứu nạn cứu hộ dưới nước.

Việc ném phao, thả dây hoặc đưa cây sào để nạn nhân bám vào có thể giúp kéo họ vào bờ mà không làm gia tăng số người gặp nguy hiểm.

(Ảnh minh họa được tạo bởi AI)

Chỉ xuống nước cứu người khi có kỹ năng chuyên môn

Lực lượng chức năng nhấn mạnh rằng việc trực tiếp xuống nước cứu người chỉ nên thực hiện khi bản thân có kỹ năng bơi lội tốt, được trang bị kiến thức cứu hộ hoặc có đầy đủ phương tiện bảo hộ cần thiết.

Trong nhiều vụ tai nạn thương tâm từng xảy ra, người đi cứu vì nóng vội đã lao xuống nước khi không đủ khả năng, dẫn đến kiệt sức, bị dòng nước cuốn hoặc bị nạn nhân hoảng loạn kéo chìm.

Bởi vậy, nguyên tắc quan trọng nhất trong cứu hộ đuối nước là không để phát sinh thêm nạn nhân.

Thông điệp được Công an thành phố Hà Nội đưa ra rất rõ ràng: "Đuối nước có thể phòng ngừa - Kiến thức đúng có thể cứu người."

Khi mùa Hè đang bước vào giai đoạn cao điểm, việc trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em, học sinh và cả người lớn không chỉ giúp bảo vệ bản thân mà còn có thể cứu sống người khác trong những tình huống khẩn cấp. Một hành động đúng lúc, đúng cách có thể tạo nên sự khác biệt giữa sự sống và cái chết.